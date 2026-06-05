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बिहार में बढ़ेंगी DNB की सीटें, 17 नई सीटों की मान्यता, MD या MS के बराबर होती है वेल्यू

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) कोर्स की पढ़ाई के लिए 17 नई सीटों की मान्यता मिली है। कैंसर, पेडियाट्रिक्स, स्त्री रोग, एनाटॉमी और जनरल मेडिसिन से संबंधित मरीजों को इन डॉक्टरों की सेवा का लाभ मिलेगा।

बिहार में बढ़ेंगी DNB की सीटें, 17 नई सीटों की मान्यता, MD या MS के बराबर होती है वेल्यू

बिहार में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) कोर्स की पढ़ाई के लिए 17 नई सीटों की मान्यता मिली है। यह डिग्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन ‘नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज’ (एनबीईएमएस) द्वारा प्रदान की जाने वाली एक स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री है। यह डिग्री चिकित्सा में एमडी या एमएस के पूर्णतया समकक्ष है। इससे बिहार को हर साल 17 नए डॉक्टर मिलेंगे। इससे इन कोर्स को संचालित करने वाले जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकीय सुविधा बढ़ेगी और मरीजों को लाभ होगा। खासकर, कैंसर, पेडियाट्रिक्स, स्त्री रोग, एनाटॉमी और जनरल मेडिसिन से संबंधित मरीजों को इन डॉक्टरों की सेवा का लाभ मिलेगा।

जानकारी के अनुसार, जहां एमडी/एमएस की पढ़ाई मेडिकल कॉलेजों में होती है और इसमें सैद्धांतिक ज्ञान अधिक होता है, वहीं डीएनबी अस्पतालों में व्यावहारिक ज्ञान और मरीजों के इलाज पर केंद्रित होता है। कैमूर जिला अस्पताल में पेडियाट्रिक्स की दो सीटें, लखीसराय जिला अस्पताल में स्त्री एवं प्रसव रोग की चार, कटिहार जिला अस्पताल में स्त्री एवं प्रसव रोग की दो, बीआईएमआईएस, पावापुरी में पीएसएम की तीन, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णिया में एनाटॉमी की दो, मुजफ्फरपुर जिला अस्पताल में जनरल मेडिसिन की दो, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में रेडिएशन अंकोलॉजी की दो सुपर स्पेशियलिटी सीटों पर पढ़ाई की मंजूरी मिली है।

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इस प्रकार बिहार के कुल 35 जिला अस्पतालों में से 26 में डीएनबी कोर्स की पढ़ाई होगी। वर्ष 2020 के पहले किसी भी जिला अस्पताल में डीएनबी कोर्स की पढ़ाई नहीं होती थी। पहली बार 2021 में मोतिहारी जिला अस्पताल में डीएनबी की कोर्स एक सीट से शुरू हुई थी।

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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