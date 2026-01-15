NEET-PG में माइनस 40 नंबर तक की एंट्री, सीटें खाली फिर क्यों घट रहे कटऑफ
डॉक्टरों की कमी के बीच PG की सीटें खाली दिखाई दे रहीं हैं। वहीं NEET PG में माइनस 40 तक कट ऑफ घट गया है।
एक तरफ भारत में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी है, तो दूसरी ओर हर साल हजारों पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटें खाली रह जा रही हैं। इस विरोधाभास को दूर करने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। NEET PG की कट ऑफ घटाकर कुछ श्रेणियों में माइनस 40 अंक तक कर दी गई है, ताकि तीसरे राउंड की काउंसलिंग में ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो सकें। लेकिन इस फैसले ने मेडिकल शिक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्यों खाली रह जाती हैं PG मेडिकल सीटें?
एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो डॉक्टर संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि PG सीटें खाली रहने की वजह उम्मीदवारों की कमी नहीं, बल्कि नीतिगत और संरचनात्मक खामियां हैं। FAIMA के चीफ पैट्रन डॉ. रोहन कृष्णन के मुताबिक, यह स्थिति “छात्रों की नहीं, बल्कि सिस्टम की विफलता” है। उनका कहना है कि भारत में डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं की कमी नहीं, कमी है सस्ती, समान और तार्किक रूप से वितरित PG सीटों की।
प्राइवेट कॉलेज और महंगी फीस सबसे बड़ी वजह
डॉक्टर संगठनों के अनुसार, खाली PG सीटों में से आधी से ज्यादा सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की हैं। इन कॉलेजों में MD MS की फीस 25 लाख से 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है, जबकि DNB और सुपर स्पेशलिटी कोर्स इससे भी महंगे हैं। डॉ. कृष्णन कहते हैं, “एक औसत मिडिल क्लास डॉक्टर के लिए इतना कर्ज चुकाना नामुमकिन है। इसलिए कई उम्मीदवार काउंसलिंग छोड़ देते हैं या सिर्फ सरकारी सीटों का इंतजार करते हैं।”
PG सीटें बढ़ीं, फिर भी समस्या क्यों?
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में इस समय 67 हजार से ज्यादा PG मेडिकल सीटें हैं। 2014 के बाद सरकार ने 20 हजार से ज्यादा नई PG सीटें जोड़ी हैं, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी दूर हो सके।
इसके बावजूद काउंसलिंग अथॉरिटी के अनुसार, करीब 18 हजार PG सीटें अब भी खाली हैं। इनमें ज्यादातर सीटें प्राइवेट कॉलेजों और नॉन क्लिनिकल या कम पसंदीदा ब्रांच में हैं।
NEET PG की कट ऑफ बार बार क्यों घट रही है?
खाली सीटों की समस्या नई नहीं है। इसे दूर करने के लिए पहले भी कट ऑफ में ढील दी गई है।
2023: सभी कैटेगरी के लिए 0 पर्सेंटाइल
2024: सभी के लिए 5वां पर्सेंटाइल
2025 (मौजूदा साइकिल) -
- जनरल/EWS: 276 से घटकर 103
- दिव्यांग: 255 से 90
- SC/ST/OBC: 235 से घटकर 40
डॉ. कृष्णन का कहना है कि कट ऑफ घटाना “एक हताशा भरा तात्कालिक समाधान” है, जो असली समस्याओं से ध्यान भटका देता है।
‘माइनस 40 मार्क्स’ पर उठा बड़ा सवाल
कट ऑफ माइनस में जाने के बाद अकादमिक गुणवत्ता पर बहस तेज हो गई है। जामिया हमदर्द मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉ. अक़्सा शेख कहती हैं, “MBBS में 50 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने वाला छात्र अगर एंट्रेंस में जीरो या माइनस स्कोर कर रहा है, तो यह MBBS शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल है।” उनका आरोप है कि खाली सीटें भरने का दबाव खासकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से आता है, जहां PG एडमिशन बड़ा बिजनेस बन चुका है।