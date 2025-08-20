NEET PG Cut Off 2025 : सभी कैटेगरी में नीट पीजी कटऑफ गिरी, काउंसलिंग में और अधिक को मौका
नीट पीजी कट-ऑफ 2025 2023 की तुलना में सभी श्रेणियों में गिरावट दर्शाती है, लेकिन 2022 की तुलना में थोड़ी अधिक है। कुल 2,42,493 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था । इनमें से 2,30,114 उपस्थित हुए और 128116 ने काउंसलिंग राउंड के लिए क्वालिफाई किया।
|कैटेगरी
|क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|जनरल EWS
|50 पर्सेंटाइल
|276
|-
|291
|275
|302
|जनरल PwBD
|45 पर्सेंटाइल
|255
|-
|274
|260
|283
|एससी, एसटी, ओबीसी
|40 पर्सेंटाइल
|235
|-
|257
|245
|265
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने एमडी, एमएस व मेडिकल पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए हुई नीट पीजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कटऑफ भी जारी हुई है। तय नियमों के अनुसार सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 50 पर्सेंटाइल हासिल करना जरूरी होता है। जबकि सामान्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 45 पर्सेंटाइल होता है। दिव्यांग सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 40 पर्सेंटाइल होता है। नीट पीजी 2025 में सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक 276, सामान्य दिव्यांग के लिए 255 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग सहित) के उम्मीदवारों के लिए 235 रहा है।
नीट पीजी परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 3 अगस्त को एक ही पाली में आयोजित की गई थी। हालांकि शीर्ष न्यायालय ने परीक्षा के संचालन में अधिक पारदर्शिता के लिए इसकी उत्तर कुंजी और रॉ स्कोर प्रकाशित करने की सिफारिश की थी फिर भी एनबीईएमएस ने उत्तर नहीं दिए हैं। कुल 2,42,493 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था । इनमें से 2,30,114 उपस्थित हुए और 128116 ने काउंसलिंग राउंड के लिए क्वालिफाई किया है।
एनबीई नीट पीजी योग्यता नियमों के अनुसार 50 पर्सेंटाइल पर 276 अंक प्राप्त करने वाले सामान्य/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवार पात्र होंगे। सामान्य श्रेणी के लिए नीट पीजी कट-ऑफ 2023 में 291 से कम है, लेकिन 2022 में 275 से एक अंक ऊपर है। हालांकि इस वर्ष की तुलना में सर्वाधिक नीट पीजी कटऑफ 2021 में 302 दर्ज की गई थी।
255 अंकों के साथ 45 पर्सेंटाइल पर सामान्य-दिव्यांग उम्मीदवार और 235 अंकों के साथ 40 पर्सेंटाइल पर एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवार ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू) काउंसलिंग के लिए योग्य माने जाएंगे।
2024 में क्या हुआ था
2024 में सभी वर्गों के लिए नीट पीजी क्वॉलिफाइंग कटऑफ घटाकर 5 पर्सेंटाइल कर दिया गया था। सामान्य, EWS, एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग कैटेगरी के जिन उम्मीदवारों ने 5 पर्सेंटाइल या इससे अधिक अंक प्राप्त किए थे, वे नीट पीजी 2024 काउंसलिंग में शामिल हो सकते थे।
शीर्ष कॉलेजों के लिए नीट पीजी कट-ऑफ 2025
नीट पीजी उम्मीदवारों के बीच एमडी रेडियोडायग्नोसिस सबसे अधिक मांग वाला कोर्स रहा है। पिछले कुछ वर्षों में इन पाठ्यक्रमों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है। पिछले साल नीट पीजी में प्रथम और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आरुषि नरवानी और रूपेश ने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी), नई दिल्ली में एमडी रेडियोडायग्नोसिस का विकल्प चुना था। शीर्ष 50 रैंक के अन्य टॉपर्स ने एम्स, पीजीआई चंडीगढ़, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) और जेआईपीएमईआर जैसे प्रमुख संस्थानों में त्वचा विज्ञान, सामान्य चिकित्सा और बाल रोग में दाखिला लिया।