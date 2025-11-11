Hindustan Hindi News
NEET PG Courses : MD fees cross Rs 2 crore at 8 medical colleges 313 courses cost over Rs 1 crore
NEET PG : तगड़ा झटका, आठ कॉलेजों में MD की फीस 2 करोड़ के पार, 313 कोर्स की फीस 1 करोड़ से अधिक

NEET PG : तगड़ा झटका, आठ कॉलेजों में MD की फीस 2 करोड़ के पार, 313 कोर्स की फीस 1 करोड़ से अधिक

संक्षेप: कर्नाटक के एक प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालय ने रेडियोडायग्नोसिस और एमडी डर्मेटोलॉजी में एमडी की सालाना ट्यूशन फीस 31.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 70 लाख रुपये कर दी है। फीस 38.5 लाख रुपये यानी 122 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

Tue, 11 Nov 2025 04:16 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
इसमें अन्य शुल्क के रूप में 81,000 रुपये और यूनिवर्सिटी शुल्क के रूप में 50,000 रुपये जोड़ दें, तो तीन साल के स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स की फीस 2.14 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर के डीम्ड विश्वविद्यालय, श्री सिद्धार्थ उच्च शिक्षा अकादमी (एसएसएचएई), तुमकुर (कर्नाटक) में ज्यादातर पीजी क्लिनिकल कोर्सेज की फीस के लिए आसमान छू गई है। एसएसएमसी तुमकुर मेडिकल कॉलेज अब देश के सबसे महंगे कॉलेजों में से एक है।

हालांकि संतोष डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी का संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद में एमडी रेडियोडायग्नोसिस की सालाना फीस 76 लाख रुपये (2.28 करोड़ रुपये कोर्स फीस) है। इस कैटेगरी के संस्थानों में यह सबसे महंगा पीजी कोर्स बना हुआ है। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज (एसबीएमसीएच चेन्नई) दूसरे स्थान पर है, जिसने अपने रेडियोडायग्नोसिस और डर्मेटोलॉजी कोर्स की वार्षिक फीस में 5-5 लाख रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 75 लाख रुपये (2.25 करोड़ रुपये कोर्स फीस) कर दिया है।

करियर360 की रिपोर्ट के मुताबिक निजी डीम्ड विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 44 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 720 कोर्सेज के फीस स्ट्रक्चर के विश्लेषण से पता चलता है कि ताजा फीस बढ़ोतरी के साथ आठ संस्थानों में कम से कम 15 कोर्सेज की कुल कोर्स फीस अब 2 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। 313 कोर्स जो जांचे गए कोर्स का लगभग 42% है, की कुल लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

पिछले साल केवल चार मेडिकल संस्थानों में आठ कोर्सेज की लागत 2 करोड़ रुपये से अधिक थी, जबकि 260 (700 कार्यक्रमों में से जिन 37 फीसदी का रिव्यू किया गया) की लागत 1 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी।

एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2025: एमडी फीस में बढ़ोतरी

प्राइवेच मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को उजागर करते हुए स्वास्थ्य संबंधी संसदीय पैनल ने इस साल की शुरुआत में फीस में 50 फीसदी की कमी और कैपिटेशन फीस पर अंकुश लगाने की मांग की थी।

नीचे पिछले एक साल में 10 सबसे महंगे कोर्सेज और फीस में हुए बदलाव दिए गए हैं।

डीम्ड विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक पीजी मेडिकल फीस (रुपये प्रति वर्ष में)

कोर्स , इंस्टीट्यूट , फीस (2024) , फीस (2025)

रेडियोडायग्नोसिस संतोष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गाजियाबाद 76 लाख 76 लाख

रेडियोडायग्नोसिस श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चेन्नई 70 लाख 75 लाख

डर्मेटोलॉजी श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, चेन्नई 70 लाख 75 लाख

डर्मेटोलॉजी श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, तुमकुर 31.5 लाख 70 लाख

रेडियोडायग्नोसिस श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, तुमकुर 31.5 लाख 70 लाख

डर्मेटोलॉजी श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पुदुचेरी 70 लाख 70 लाख

ओबीजीवाई डॉ. डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, नवी मुंबई 68.5 लाख 68.5 लाख

रेडियोडायग्नोसिस | डॉ. डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, पुणे | 65 लाख | 68 लाख |

जहां ज्यादातर डीम्ड-यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज किसी एक दो बैच के लिए अपनी वार्षिक फीस स्थिर रखते हैं, वहीं कुछ में वार्षिक वृद्धि भी तय होती है। इसके अलावा कुछ मामलों में, संस्थान वार्षिक फीस के अलावा अन्य शुल्क भी वसूलते हैं। ये संस्थान आमतौर पर एनआरआई उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग फीस तय करते हैं। करियर360 की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल उसकी ओर से लगभग 44 फीसदी जांचे गए कोर्सेज की फीस पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, जबकि 55 फीसदी ने पिछले साल की फीस ही जारी रखी है। कुछ कोर्सेज में मामूली गिरावट भी देखी गई है।

श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, जिसने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखी है, हाल ही में गलत कारणों से चर्चा में रहा। अगस्त में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने डीम्ड विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज को एक छात्र को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था, जिसे 2017-18 में एमबीबीएस में कथित तौर पर गलत तरीके से प्रवेश देने से मना कर दिया गया था। इस साल की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रान्या राव सोना तस्करी मामले की जांच के तहत एसएसएचएई कॉलेजों सहित मंत्री से जुड़े संगठनों की तलाशी ली थी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
