MCC NEET PG Counselling 2025: MCC ने राउंड 1 और 2 की सीट छोड़ने के लिए तिथि बढ़ाई, जानें नई समय-सीमा और नियम

संक्षेप: MCC NEET PG Counselling 2025: एमसीसी ने राउंड 1 और राउंड 2 के तहत आवंटित सीटों को छोड़ने की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 26 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे तक अपनी आवंटित सीट को छोड़ सकते हैं।

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी (NEET PG) 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हो रहे उम्मीदवारों के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है। एमसीसी ने राउंड 1 और राउंड 2 के तहत आवंटित सीटों को छोड़ने की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 26 दिसंबर 2025 की शाम 5 बजे तक अपनी आवंटित सीट को छोड़ सकते हैं। यह निर्णय उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी वर्तमान आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं या आगामी राउंड में शामिल होना चाहते हैं।

नोटिस की मुख्य बातें आधिकारिक नोटिस के अनुसार, एमसीसी को विभिन्न उम्मीदवारों और मेडिकल कॉलेजों से अनुरोध प्राप्त हुए थे, जिसके बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया है। पहले इसकी समय-सीमा कम थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया गया है। यह सुविधा उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें राउंड 1 या राउंड 2 के माध्यम से सीटें अलॉट की गई थीं और वे अपनी सीटों को छोड़ना चाहते हैं।

सीट छोड़ने के नियम और शर्तें एमसीसी ने स्पष्ट किया है कि सीट छोड़ने की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि:

रेजिग्नेशन लेटर केवल उस कॉलेज द्वारा ऑनलाइन जनरेट किया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार ने रिपोर्ट किया है।

यदि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जेनरेट नहीं किया जाता है, तो उसे 'अमान्य' माना जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीट छोड़ने के बाद संबंधित कॉलेज से कंप्यूटर जनरेटेड 'रेजिग्नेशन लेटर' प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

सीट छोड़ने का क्या होगा प्रभाव? राउंड 1 की सीट छोड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 'फ्री एक्जिट' का विकल्प उपलब्ध होता है, लेकिन राउंड 2 की सीट छोड़ने पर नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। एमसीसी ने उम्मीदवारों को सुझाव दिया है कि वे अपनी सीट छोड़ने से पहले काउंसलिंग के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि एक बार समय-सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी इस्तीफे पर विचार नहीं किया जाएगा।