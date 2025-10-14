Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET PG Counselling 2025 Schedule to be out soon at mcc.nic.in know important documents and other details

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसलिंग 2025 शेड्यूल का mcc.nic.in पर इंतजार, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट

संक्षेप: NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। शेड्यूल में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के सभी राउंड की तिथियां, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग तिथियां और अन्य जानकारियां दी गई होंगी।

Tue, 14 Oct 2025 09:44 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी काउंसलिंग 2025 शेड्यूल का mcc.nic.in पर इंतजार, जानें जरूरी डॉक्यूमेंट

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही ऑल इंडिया कोटा सीटों पर एडमिशन के लिए नीट पीजी काउंसलिंग 2025 का शेड्यूल जारी किया जाएगा। नीट पीजी काउंसलिंग का शेड्यूल का इंतजार कर रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। ज्यादातर नीट पीजी काउंसलिंग का आयोजन तीन राउंड में किया जाता है। इसके बाद बची हुई सीटों पर एडमिशन के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का आयोजन किया जाता है।

नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के सभी राउंड की तिथियां, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, मेडिकल कॉलेज में रिपोर्टिंग तिथियां और अन्य जानकारियां दी गई होंगी। यदि कोई अभ्यर्थी नीट पीजी काउंसलिंग के लिए एक से अधिक आवेदन फॉर्म जमा करता हुआ पाया जाता है, तो उसे काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

एडमिशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट -

1. एमसीसी द्वारा जारी अलॉटमेंट लेटर (जरूरी डॉक्यूमेंट)।

2. एनबीई द्वारा जारी एडमिट कार्ड।

3. एनबीई द्वारा जारी रिजल्ट / रैंक लेटर।

4. एमबीबीएस/बीडीएस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल परीक्षाओं की मार्कशीट।

5. एमबीबीएस/बीडीएस डिग्री प्रमाण पत्र/प्रोविजनल प्रमाण पत्र।

काउंसलिंग प्रक्रिया-

1- मुख्य काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में नॉन रिफंडेबल फीस और रिफंडेबल सिक्योरिटी राशि (केवल उसी खाते में वापस किया जाएगा जिससे भुगतान किया गया है) का भुगतान शामिल होगा।

2- चॉइस भरना और चॉइस लॉक करना।

3)पहले राउंड की सीट आवंटन की प्रक्रिया

4) एमसीसी वेबसाइट पर पहले राउंड का रिजल्ट जारी, सीट आवंटित उम्मीदवारों के लिए एमसीसी वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से अपलोड करना।

5) पहले राउंड के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आवंटित मेडिकल/डेंटल कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग।

6) जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट आवंटित की गई है, वे फ्री एग्जिट का विकल्प चुन सकते हैं और सीधे अगले राउंड में भाग ले सकते हैं।

MCC NEET PG 2025 Counselling: उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने का जानें तरीका-

1. सबसे पहले एमसीसी नीट की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें।

2. सबसे ऊपर दिए गए नीट पीजी काउंसलिंग लिंक पर क्लिक करें।

3. अब एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा।

4. लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।

5. आवेदन फॉर्म भरने के बाद आवेदन फीस का भुगतान करें।

6. सबमिट बटन पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड कर लें।

7. आवेदन की हार्ड कॉपी को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
NEET PG Counselling Neet Pg
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।