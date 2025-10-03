NEET PG Counselling 2025: MCC जल्द जारी करेगी शेड्यूल, ऐसे करें चेक और डाउनलोड

NEET PG Counselling 2025: एमसीसी (MCC) की ओर से नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। उम्मीदवार mcc.nic.in पर जाकर काउंसलिंग का पूरा कैलेंडर देख सकेंगे और डाउनलोड कर पाएंगे।

NEET PG Counselling 2025: देशभर के मेडिकल युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल एग्जाम का सबसे अहम पड़ाव समझी जाने वाली NEET PG 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया जल्द ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से शुरू की जाएगी। जैसे ही शेड्यूल जारी होगा, परीक्षार्थी आधिकारिक पोर्टल mcc.nic.in पर जाकर उसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे।

इस वर्ष नीट पीजी एग्जाम 3 अगस्त, 2025 को एक ही शिफ्ट में आयोजित हुआ था। परीक्षा देशभर के 301 शहरों के 1,052 टेस्ट सेंटर्स पर ली गई थी, जिसमें करीब 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने शिरकत की। अब मेडिकल करियर की दिशा तय करने वाला असल चैलेंज यानी सीट काउंसलिंग जल्द सामने आने वाला है।

NEET PG Counselling 2025: काउंसलिंग प्रोसेस काउंसलिंग में तीन नॉर्मल राउंड और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड रखा जाता है। हर उम्मीदवार को हर राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन और डिटेल भरना जरूरी होता है। पहले राउंड की प्रक्रिया आमतौर पर एक महीने तक चल सकती है, जबकि बाकी राउंड 7 दिन के होते हैं।

रजिस्ट्रेशन और फीस भरने के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंद के तीन संस्थान चुनने का मौका मिलेगा। चॉइस लॉकिंग की विंडो शाम 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही ओपन होगी।

सीट अलॉट होने पर रिजल्ट MCC की साइट पर जारी किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को आवंटित कॉलेज जाकर दस्तावेजों की जांच पूरी करनी होगी।

NEET PG Counselling 2025: ऐसे करें शेड्यूल डाउनलोड 1. MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "PG Medical" टैब चुनें।

3. "NEET PG 2025 Counselling Schedule" पर क्लिक करें।

4. शेड्यूल ऑटोमैटिकली आपके डिवाइस पर डाउनलोड हो जाएगा।