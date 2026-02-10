Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET PG Counselling 2025: Revised Schedule for Stray Vacancy Round Begins Feb 16
NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आउट, 16 फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल आउट, 16 फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

संक्षेप:

NEET PG 2025 Counselling: एमसीसी ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के अंतिम चरण ‘स्ट्रे वैकेंसी राउंड’ के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा कर दी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से शुरू होगी।

Feb 10, 2026 06:43 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी (NEET PG) 2025 काउंसलिंग के अंतिम चरण ‘स्ट्रे वैकेंसी राउंड’ के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार अब तक सीट पाने से चूक गए हैं, उनके लिए यह एक अंतिम और महत्वपूर्ण अवसर है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 फरवरी 2026 से शुरू होगी। यह निर्णय राउंड-3 की रिपोर्टिंग समय सीमा को बढ़ाए जाने और विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं के कारण लिया गया है।

स्ट्रे वैकेंसी राउंड का पूरा शेड्यूल

सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन: 14 फरवरी 2026

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और भुगतान: 16 फरवरी से 18 फरवरी 2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 16 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक

सीट आवंटन प्रक्रिया: 20 फरवरी 2026

परिणाम की घोषणा: 21 फरवरी 2026

कॉलेज में रिपोर्टिंग: 22 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच

राउंड-3 का ताजा अपडेट

इससे पहले, राउंड-3 के परिणाम 6 फरवरी को घोषित किए गए थे, जिसमें 10,084 उम्मीदवारों को नई सीटें आवंटित की गई थीं। MCC ने राउंड-3 में आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग और जॉइनिंग की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 13 फरवरी 2026 कर दिया है। इसके बाद खाली बची सीटों को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के जरिए भरा जाएगा।

आवेदन की प्रक्रिया और नियम

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर इन स्टेप्स को फॉलो कर आवेदन कर सकते हैं:

  1. होमपेज पर 'PG Medical Counselling' टैब पर क्लिक करें।

2. 'Stray Vacancy Round Registration' लिंक पर जाएं।

3. अपना नीट पीजी रोल नंबर और पासवर्ड उपयोग कर लॉगिन करें।

4.आवश्यक जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान करें (यदि पहले नहीं किया है)।

5. अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स का चुनाव (चॉइस फिलिंग) करें और उसे लॉक करें।

जरूरी गाइडलाइंस:

नया रजिस्ट्रेशन: जो उम्मीदवार पहले के राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, वे इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

अनिवार्य जॉइनिंग: स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट आवंटित होने के बाद उम्मीदवार को जॉइन करना अनिवार्य होगा। जॉइन न करने की स्थिति में सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और उम्मीदवार को अगले साल की परीक्षा से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

कट-ऑफ में भारी कमी

इस वर्ष काउंसलिंग प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव एनबीई (NBE) द्वारा कट-ऑफ को घटाकर 'शून्य पर्सेंटाइल' करना भी रहा है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

दिल्ली की रहने वाली प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। पिछले 1.5 वर्षों से वे करियर और शिक्षा क्षेत्र की बारीकियों को कवर कर रही हैं। प्राची ने प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया है। लाइव हिन्दुस्तान से 2024 में जुड़ने से पहले, उन्होंने 'नन्ही खबर', 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे संस्थानों में कंटेंट लेखक के रूप में अपनी लेखनी को निखारा है। इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है।

और पढ़ें
NEET Neet Pg
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।