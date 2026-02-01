NEET PG Counseling: NEET PG काउंसलिंग में 800 भारतीय डॉक्टर बने NRI, जानें क्यों बढ़ रहा है एनआरआई कोटे का क्रेज

संक्षेप: NEET PG Counseling: नीट पीजी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में 800 से अधिक भारतीय उम्मीदवारों ने अपनी राष्ट्रीयता को 'भारतीय' से बदलकर 'एनआरआई' (NRI) श्रेणी में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है।

NEET PG Counseling: नीट पीजी (NEET PG) 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 800 से अधिक भारतीय उम्मीदवारों ने अपनी राष्ट्रीयता को 'भारतीय' से बदलकर 'एनआरआई' (NRI) श्रेणी में परिवर्तित करने का अनुरोध किया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने इस संबंध में एक आधिकारिक सूची जारी कर दी है, जिससे चिकित्सा जगत में हलचल मच गई है।

क्या है पूरा मामला? नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू होने से पहले, एमसीसी ने उन उम्मीदवारों को मौका दिया था जो अपनी श्रेणी बदलना चाहते थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद, आयोग ने 800 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिनकी राष्ट्रीयता को एनआरआई के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। ये उम्मीदवार अब एनआरआई कोटे की आरक्षित सीटों पर दाखिला लेने के पात्र होंगे।

NRI कोटे की तरफ बढ़ता रुझान क्यों? जानकारों का मानना है कि एनआरआई श्रेणी में बदलने के पीछे मुख्य कारण 'कम स्कोर' पर भी अच्छी क्लीनिकल सीटें प्राप्त करना है।

सीटों की उपलब्धता: कई प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटा के लिए सीटें आरक्षित होती हैं।

कम कट-ऑफ: सामान्य भारतीय कोटे की तुलना में एनआरआई कोटे का कट-ऑफ अक्सर काफी कम रहता है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों का रैंक बहुत अच्छा नहीं है, वे भारी फीस देकर एनआरआई कोटे के जरिए अपनी पसंदीदा ब्रांच (जैसे रेडियोलॉजी या डर्मेटोलॉजी) में एडमिशन पाने की कोशिश करते हैं।

नियम और शर्तें: केवल दावे से काम नहीं चलेगा एमसीसी ने स्पष्ट किया है कि श्रेणी बदलने का मतलब यह नहीं है कि सीधे एडमिशन मिल जाएगा। उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दौरान ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे:

स्पॉन्सरशिप लेटर: एनआरआई प्रायोजक के साथ संबंध का प्रमाण।

दूतावास का प्रमाण पत्र: संबंधित देश के दूतावास द्वारा जारी किया गया एनआरआई प्रमाण पत्र।

एफीडेविट: प्रायोजक द्वारा उम्मीदवार की पूरी ट्यूशन फीस भरने का एफीडेविट।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदर्भ राष्ट्रीयता में बदलाव की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के आधार पर की गई है, जिसमें उम्मीदवारों को काउंसलिंग के दौरान अपनी श्रेणी सुधारने का अवसर देने की बात कही गई थी। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में बदलाव इस ओर इशारा करते हैं कि छात्र सरकारी सीटों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बजाय मोटी फीस वाले प्राइवेट कोटे को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।