नीट पीजी और नीट एसएस में होंगे बड़े बदलाव, 2027 से पर्सेटाइल सिस्टम खत्म, रैंक से मिलेगा दाखिला

नीट पीजी दाखिला प्रक्रिया की समीक्षा के लिए गठित 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने NEET PG और NEET-SS के लिए मौजूदा पर्सेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम को हटाकर उसके स्थान पर रैंक बेस्ड मेरिट लागू करने की सिफारिश की है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट-पीजी 2025 के लिए कटऑफ पर्सेंटाइल घटाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। नीट-पीजी 2025 परीक्षा को लेकर मंगलवार को 12 सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश की गई। विशेषज्ञ समिति ने बताया कि 2027 से नीट-पीजी और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) के लिए पर्सेंटाइल-आधारित प्रणाली को रैंक-आधारित प्रणाली से बदलने का प्रस्ताव दिया है, जिसे नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, लेकिन नियमों को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

कोर्ट को बताया गया कि समिति की चर्चाओं में इस बात पर जोर दिया गया कि केवल खाली सीटों को भरने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम योग्यता मानकों में ढील नहीं दी जानी चाहिए।

समिति ने यह भी कहा है कि केवल खाली पड़ी पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटों को भरने के लिए न्यूनतम कटऑफ को कम नहीं किया जाना चाहिए। समिति का मानना ​​है कि इस उद्देश्य के लिए प्रवेश की शर्तों में बहुत अधिक ढील नहीं दी जानी चाहिए। समिति की अन्य सिफारिशों में नॉन-क्लिनिकल पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज की फीस कम करना और प्री-क्लिनिकल तथा पैरा-क्लिनिकल विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों को सर्विस बॉन्ड से छूट देना शामिल है। समिति ने काउंसलिंग में होने वाली देरी और सीटों के खाली रहने की बार-बार आने वाली समस्या को हल करने के उपाय भी सुझाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और सुनवाई को स्थगित कर दिया है।

लीगल सेल फॉर ऑल इंडिया डॉक्टर्स के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. ध्रुव चौहान ने कहा, 2027 से NEET PG पर्सेंटाइल के बजाय रैंक पर आधारित होगा! यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से हम यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट में अब यह माना गया है कि NEET-PG प्रवेश ढांचे पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। ये सवाल अचानक कहीं से नहीं आ गए थे। उम्मीदवारों ने बार-बार ये मुद्दे उठाए थे और हमने अपनी याचिकाओं के जरिए इन्हें चुनौती दी थी। जब NBEMS और प्रवेश अधिकारियों ने एक ऐसी व्यवस्था का बचाव किया, जिसमें क्वालिफाइंग कट-ऑफ गिरकर 'माइनस 40' अंकों तक पहुंच गई थी, तब हमने चुप रहना स्वीकार नहीं किया। हमने मेरिट के स्तर में आई गिरावट पर सवाल उठाए, पारदर्शिता की मांग की और देश की सर्वोच्च अदालत के सामने जवाबदेही तय करने की अपील की। आज जिस व्यवस्था को हमने चुनौती दी थी उसमें अब संरचनात्मक सुधार की मांग उठ रही है।'

- प्रस्तावित प्रमुख सुधार जिसे NMC के स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है। 2027 के काउंसलिंग सत्र से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या क्या बदलाव - पर्सेंटाइल सिस्टम खत्म होगा: NEET PG और NEET SS में मौजूदा परसेंटाइल आधारित क्वालिफाइंग सिस्टम की जगह रैंक आधारित मेरिट सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव है।

- रिजल्ट में केवल रैंक मिलेगी: परीक्षा परिणाम में उम्मीदवारों के परसेंटाइल अंक घोषित नहीं किए जाएंगे। केवल उनकी रैंक जारी की जाएगी।

- रैंक के आधार पर एडमिशन: दोनों परीक्षाओं की काउंसलिंग में उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी।

- न्यूनतम योग्यता मानक बरकरार: मेडिकल शिक्षा के स्तर से समझौता नहीं किया जाएगा। बेहद कम या निगेटिव स्कोर वाले उम्मीदवारों को दाखिले के योग्य बनाने से बचने की सिफारिश की गई है।

- नॉन-क्लीनिकल कोर्स की फीस कम होगी: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जैसे प्री-क्लीनिकल और पैरा-क्लीनिकल कोर्स की फीस कम रखने पर विचार होगा।

- बॉन्ड से छूट का प्रस्ताव: नॉन-क्लीनिकल कोर्स में दाखिला लेने वाले उम्मीदवारों को अनिवार्य बॉन्ड से छूट देने पर विचार करने की सिफारिश की गई है। इसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है।

स्टाइपेंड में अंतर खत्म होगा क्लीनिकल और नॉन-क्लीनिकल ब्रांच के मेडिकल रेजिडेंट्स के स्टाइपेंड में मौजूद असमानता दूर करने की सिफारिश की गई है। सुपर स्पेशियलिटी की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों को वेतन में इंक्रीमेंट देने का सुझाव दिया गया है।

गांव में काम करने पर इंसेटिव ग्रामीण इलाकों में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की सिफारिश की गई है।

काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव - NEET PG और NEET SS की काउंसलिंग को डिजिटल बनाने और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम करने की सिफारिश की गई है।

BDS और BSc नर्सिंग की जो सीटें लगातार 2-3 वर्षों तक खाली रहती हैं, उन्हें बंद करने पर विचार करने की सिफारिश की गई है। कोर्स की फीस को तर्कसंगत बनाने का सुझाव दिया गया है।

राज्यों को ऑनलाइन रिजल्ट मिलेगा

NEET UG, PG, MDS और SS के रिजल्ट ऑनलाइन राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशालयों (DMEs) और राज्य काउंसलिंग अथॉरिटी के साथ साझा करने की योजना है।

सीट ब्लॉकिंग पर रोक एक से अधिक बार परीक्षा में शामिल होने या फर्जी पहचान के जरिए सीट ब्लॉक करने जैसी गतिविधियों को रोकने के उपाय किए जाएंगे।

परीक्षा में उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए KYC और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू करने पर विचार होगा।

यह मुद्दा कैसे उठा ये सिफारिशें काउंसलिंग के दौरान खाली सीटों को भरने के लिए NEET-PG के क्वालिफाइंग कट-ऑफ को बार-बार कम किए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद आई हैं।

साल 2023 में सभी कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य कर दिया गया था। इससे नेगेटिव अंक पाने वाले उम्मीदवार भी काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए। 2024 में कट-ऑफ को फिर से कम किया गया। इसे जनरल और EWS उम्मीदवारों के लिए 15 परसेंटाइल और आरक्षित श्रेणियों के लिए 10 परसेंटाइल तक ला दिया गया।

2025-26 के एडमिशन साइकिल के दौरान यह मुद्दा फिर से सामने आया। 13 जनवरी 2026 को नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET-PG काउंसलिंग के तीसरे राउंड के लिए एक संशोधित कट-ऑफ जारी किया। जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 50वें से घटाकर 7वें परसेंटाइल पर ला दिया गया। जनरल PwD उम्मीदवारों के लिए इसे 45वें से घटाकर 5वें परसेंटाइल कर दिया गया। SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए इसे 40वें परसेंटाइल से घटाकर शून्य कर दिया गया। इस संशोधित मानदंड के तहत नेगेटिव अंक पाने वाले उम्मीदवार भी क्वालिफाई करने के योग्य हो गए।

यह निर्णय तब लिया गया जब पोस्टग्रेजुएट मेडिकल की बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गईं। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए आंकड़ों के अनुसार इस कटौती के बाद 95913 और उम्मीदवार काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए।