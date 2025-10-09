NEET PG : आईएमएस बीएचयू के 10 विभागों में बढ़ेंगी मेडिकल पीजी की 40 सीटें

आईएमएस बीएचयू में पीजी सीटें कम थीं लेकिन सुपर स्पेशियालिटी और ट्रामा सेंटर शुरू होने के बाद अब 188 सीटें हो गई है। आगे करीब दस विभागों में पीजी की 40 सीटें और बढ़ाई जाएगी।

भारतीय लोक प्रशासन संस्था (आईआईपीए) की चार सदस्यीय टीम ने बुधवार को बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल का निरीक्षण किया। डॉ. पवन तनेजा के नेतृत्व में आई टीम ने सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक में दी जानी वाली सुविधाओं का जायजा लिया। अस्पताल के एमएस प्रो. केके गुप्ता ने बताया कि सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक में प्रतिदिन तीन हजार मरीजों की ओपीडी होती है। आईएमएस बीएचयू में पीजी सीटें कम थीं लेकिन सुपर स्पेशियालिटी और ट्रामा सेंटर शुरू होने के बाद अब 188 सीटें हो गई है। आगे करीब दस विभागों में पीजी की 40 सीटें और बढ़ाई जाएगी।

टीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा योजना (पीएमजेवाई) से बने ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग से अस्पताल आने वाने मरीजों को क्या फायदा हुआ है। इसकी जांच करने आई है। दो दिवसीय दौरे के पहले दिन टीम ने सुपर स्पेशयिलटी में व्यवस्था देखी। यहां पर गैस्ट्राइंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑनकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इंडोक्राइनोलॉजी, कॉर्डियोलॉजी सहित अन्य विभाग में निरीक्षण किया। वहां पर मरीजों का लोड देखा।