नीट पीजी 2026 काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ कुछ राज्यों में काउंसलिंग प्रक्रिया और नतीजों में देरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उम्मीदवार अपनी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की सीट भी नहीं छोड़ पा रहे हैं।

नीट पीजी 2026 काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ कुछ राज्यों में काउंसलिंग प्रक्रिया और नतीजों में देरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण उम्मीदवार अपनी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) की सीट भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। इसका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ रहा है, जो राज्य कोटे की सीट मिलने पर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। इसे लेकर कई उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि एमसीसी पोर्टल पर बार-बार 'साइबर सिक्योरिटी' से जुड़ा एरर आने के कारण राउंड 2 में आवंटित सीट सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में उन्हें डर है कि राज्य काउंसलिंग के जरिए बेहतर विकल्प मिलने के बावजूद वे एडमिशन नहीं ले पाएंगे।

कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी परेशानी शेयर करते हुए सवाल उठाया है कि जब राज्य काउंसलिंग के नतीजे ही जारी नहीं हुए हैं, तो उनसे पहले ही ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ने की उम्मीद कैसे की जा सकती है?

सीट सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग एमसीसी के नियमों के मुताबिक, ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़कर राज्य कोटे की सीट पर एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन इस्तीफा देना होता है। हालांकि, अभ्यर्थियों का कहना है कि सीट सरेंडर करने का शेड्यूल बनाते समय उन राज्यों में काउंसलिंग की देरी को ध्यान में नहीं रखा गया, जहां अभी नतीजों का इंतजार है।

MCC ने 23 नवंबर को जारी नोटिस में राउंड 1 और राउंड 2 की सीट छोड़ने के लिए 25 नवंबर शाम 6 बजे तक का समय दिया था। बाद में इसे बढ़ाकर 27 नवंबर शाम 7 बजे कर दिया गया। लेकिन इस दौरान पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों और राज्य काउंसलिंग के नतीजों में देरी के कारण कई अभ्यर्थी समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके।

क्या राउंड 3 पर पडे़गा असर काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य ने MCC से सीट सरेंडर करने की विंडो एक से दो दिन के लिए दोबारा खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए सक्षम अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी और राउंड 3 के शेड्यूल में भी बदलाव करना पड़ सकता है।

राउंड 3 के लिए काउंसलिंग शुरू वहीं, एमसीसी ने नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के तीसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमडी और एमएस सहित स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीसरे राउंड की अखिल भारतीय कोटा (AIQ) काउंसलिंग में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 1 दिसंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान पूरा करना होगा। एमसीसी ने राउंड-1 और राउंड-2 में आवंटित सीट रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस्तीफा देने की सुविधा 27 नवंबर 2026 शाम 7 बजे तक बढ़ा दी है।

नीट पीजी राउंड-3 का शेड्यूल एमसीसी के कार्यक्रम के अनुसार, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक चलेगी। सीट आवंटन का परिणाम 4 दिसंबर को घोषित किया जाना है। सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 5 से 12 दिसंबर के बीच आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

साइबर सिक्योरिटी एरर के कारण नहीं छोड़ पाए सीट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस परेशानी का सामना करने वाले अभ्यर्थियों में जोगिंदर भी शामिल हैं। उन्हें राउंड 2 में दिल्ली के बसईदारापुर स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में IP यूनिवर्सिटी कोटे के तहत MD पैथोलॉजी की सीट मिली थी।

जोगिंदर ने 27 नवंबर को MCC को ईमेल भेजकर बताया कि उन्होंने कई बार अपनी सीट सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार पोर्टल पर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी गड़बड़ी सामने आई। उनके साझा किए गए स्क्रीनशॉट में ' रिक्वेस्ट रिजेक्टेड' का मैसेज दिखाई देता है। पोर्टल के मुताबिक, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के कारण उनकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो सकी। जोगिंदर ने बताया कि उन्होंने अलग-अलग ब्राउजर से भी पोर्टल एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन समस्या बनी रही। इसके बाद उन्होंने MCC से मैन्युअल तरीके से सीट सरेंडर करने या कोई दूसरा विकल्प देने की मांग की।