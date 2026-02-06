NEET PG 2026 राउंड-3 फाइनल सीट अलॉटमेंट आउट, आज से रिपोर्टिंग शुरू
NEET PG 2026 राउंड 3 का फाइनल सीट अलॉटमेंट जारी, 10,084 सीटों का आवंटन, उम्मीदवार आज से कॉलेज में रिपोर्ट करें और आगे की अपडेट MCC वेबसाइट पर देखें।
NEET PG 2026 काउंसलिंग में शामिल उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आ गई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राउंड 3 का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों को इस राउंड में सीट मिली है, वे अब अपना अलॉटमेंट लेटर आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। रिपोर्टिंग को लेकर भी अहम निर्देश जारी किए गए हैं, जिन पर समय रहते ध्यान देना जरूरी है।
फाइनल लिस्ट में किसे मिली सीट
एमसीसी द्वारा जारी अंतिम सूची में रैंक 1 से लेकर 2,30,087 तक के उम्मीदवारों का सीट अलॉटमेंट शामिल है। इस राउंड में कुल 10,084 नई सीटों का आवंटन किया गया है, जिनमें 120 सीटें AFMS रैंक होल्डर्स के लिए भी शामिल हैं। इससे पहले जारी प्रोविजनल लिस्ट में तकनीकी कारणों और सीटों की डुप्लिकेशन की वजह से दो सीटें हटाई गई थीं, जिसके बाद अब फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है।
अपग्रेडेशन और सीट अलॉटमेंट का पूरा डेटा
राउंड 3 के अलॉटमेंट आंकड़ों के मुताबिक बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अपग्रेडेशन मिला है। कुल 8,589 उम्मीदवारों की सीट अपग्रेड हुई, जबकि 7,094 उम्मीदवारों को कोई अपग्रेडेशन नहीं मिल पाया। पहले राउंड 1 और 2 में जिन उम्मीदवारों को सीट ऑफर हुई थी, उनमें से 3,450 उम्मीदवारों ने अपग्रेडेशन का विकल्प नहीं चुना। वहीं 7,899 उम्मीदवार ऐसे रहे जिन्होंने नए विकल्प यानी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की। इसके अलावा 4,578 उम्मीदवारों को इस राउंड में भी कोई सीट अलॉट नहीं हो सकी।
कॉलेज रिपोर्टिंग कब और कैसे करनी है
एमसीसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिन उम्मीदवारों को राउंड 3 में सीट अलॉट हुई है, उन्हें 6 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से अपने अलॉट किए गए कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। हालांकि पहले राउंड 3 की कॉलेज रिपोर्टिंग की तारीख 4 फरवरी से 11 फरवरी 2026 तय की गई थी, लेकिन प्रक्रिया दो दिन की देरी से शुरू हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि एमसीसी रिपोर्टिंग की आखिरी तारीख आगे बढ़ा सकता है, ताकि सभी उम्मीदवार समय पर एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी कर सकें।
आगे की अपडेट कहां देखें
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी हर नई सूचना के लिए नियमित रूप से mcc.nic.in वेबसाइट चेक करते रहें। किसी भी बदलाव की जानकारी वहीं आधिकारिक तौर पर दी जाएगी।
