नीट पीजी राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर लगी रोक, MCC ने जारी किया जरूरी नोटिस, यहां पढ़ें पूरी अपडेट!
मेडिकल छात्रों के लिए जरूरी खबर। मद्रास हाईकोर्ट के 17 नवंबर 2026 के अंतरिम आदेश के बाद MCC ने NEET PG 2026 काउंसलिंग के राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर रोक लगा दी है। जानें पूरी अपडेट।
मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG 2026 काउंसलिंग के राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर फिलहाल रोक लगा दी है। इस संबंध में MCC की ओर से एक आधिकारिक नोटिस जारी कर सभी उम्मीदवारों को सूचित किया गया है। यह खबर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद जरूरी है, जिन्होंने राउंड-2 की काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया था और अपने सीट आवंटन रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
आखिर क्यों रोका गया राउंड-2 का रिजल्ट?
एमसीसी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट के 17 नवंबर 2026 के एक आदेश के बाद राउंड-2 सीट आवंटन की प्रक्रिया को तुरंत ही रोक दिया गया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश 'श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत सरकार एवं अन्य' से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया है। इस फैसले का सीधा असर उन सभी उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत अपनी मनपसंद सीट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे।
एडमिशन और जॉइनिंग पर अपडेट
मद्रास हाईकोर्ट ने अपने आदेश में MCC और CENTAC के माध्यम से होने वाली आगे की एडमिशन प्रक्रिया और छात्रों की जॉइनिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ किया है कि छात्रों की जॉइनिंग और फीस जमा करने की प्रक्रिया कोर्ट की डिवीजन बेंच से मिलने वाले अगले जवाब पर निर्भर करेगी।
पुराने रिपोर्टिंग शेड्यूल का क्या होगा?
सीट अलॉटमेंट रिजल्ट टलने के साथ ही आगे के एडमिशन शेड्यूल पर भी विराम लग गया है। पुराने शेड्यूल के मुताबिक, राउंड-2 में सीट पाने वाले अभ्यर्थियों को 18 नवंबर से 24 नवंबर 2026 के बीच आवंटित कॉलेजों में रिपोर्ट करना था और 25 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। लेकिन अब सीट प्रोसेसिंग रुकने के कारण छात्र यात्रा या फीस भुगतान की कोई तैयारी करने से पहले MCC के आधिकारिक संशोधित शेड्यूल का इंतजार करें।
अब कब जारी होगा NEET PG 2026 राउंड-2 का रिजल्ट?
फिलहाल MCC ने राउंड-2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की कोई नई या संशोधित तारीख घोषित नहीं की है। आधिकारिक नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि रिजल्ट तभी घोषित किया जाएगा, जब MCC को मद्रास हाईकोर्ट से इस मामले में आगे कोई आदेश दिया जाएगा।
छात्रों के लिए जरूरी सलाह
काउंसलिंग में शामिल सभी मेडिकल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और रेगुलर MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी होने वाले ताजा नोटिस को चेक करते रहें। हाईकोर्ट के अगले निर्देश के बाद ही काउंसलिंग और जॉइनिंग का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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