नीट पीजी काउंसलिंग पर हाईकोर्ट का ब्रेक, 17 नवंबर को नहीं आया रिजल्ट; कब मिलेगा दाखिला?
मद्रास हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद एमसीसी ने नीट पीजी 2026 राउंड 2 का रिजल्ट रोक दिया है, जिससे काउंसलिंग शेड्यूल और दाखिले पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।
मेडिकल पीजी की सीट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हजारों छात्रों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। 17 नवंबर को जब उम्मीदवार नीट पीजी 2026 के दूसरे राउंड के फाइनल रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी दिन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद एमसीसी ने दूसरे राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड पर रख दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ छात्रों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, बल्कि आने वाले काउंसलिंग शेड्यूल और नए एकेडमिक सेशन पर भी अनिश्चितता के बादल छा गए हैं।
कोर्ट के आदेश के बाद एमसीसी ने जारी किया नोटिस
एमसीसी ने उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक नोटिस जारी कर साफ किया है कि मद्रास हाईकोर्ट के 17 नवंबर के आदेश के मद्देनजर राउंड-2 की सीट प्रोसेसिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। यह आदेश पुडुचेरी के श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की एक याचिका पर आया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई और डिवीजन बेंच के स्पष्टीकरण तक दाखिले से जुड़ी सभी आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसमें एमसीसी और पुडुचेरी की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमेटी (CENTAC) के जरिए होने वाली छात्रों की जॉइनिंग और एडमिशन फीस जमा करने की प्रक्रिया भी शामिल है। सीधा मतलब यह है कि जब तक हाईकोर्ट की तरफ से स्थिति साफ नहीं होती, तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा।
आखिर क्यों हाईकोर्ट पहुंचा मेडिकल कॉलेज?
यह पूरा विवाद इस बात को लेकर फंसा है कि पुडुचेरी के श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज में पीजी मेडिकल (MD/MS) सीटों पर दाखिला कराने का कानूनी अधिकार किसके पास है... एमसीसी के पास या फिर सेंटाक के पास? दरअसल, केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी कर इस कॉलेज को 'डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी' का दर्जा दिया था, जिसे 17 अक्टूबर को गजट में प्रकाशित किया गया। इसके बाद कॉलेज ने पुडुचेरी सरकार के 11 नवंबर के एक आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कॉलेज का तर्क है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के बाद 2026-27 सत्र के लिए उसकी एमडी और एमएस सीटों पर काउंसलिंग एमसीसी को करानी चाहिए, न कि राज्य की अथॉरिटी सेंटाक को।
सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि सेंटाक पहले ही अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ा चुका था और उसने 13 नवंबर को प्रोविजनल अलॉटमेंट भी जारी कर दिया था। वहीं, एमसीसी का कहना था कि वह भी अपने स्तर पर काउंसलिंग कर रहा है। इस पर सिंगल जज जस्टिस के. सुरेंदर ने माना कि पहले की कार्यवाही में इस अधिकार क्षेत्र को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं की गई थी। लिहाजा, उन्होंने दोनों पक्षों को डिवीजन बेंच के पास जाकर स्पष्टीकरण लेने का निर्देश दिया और तब तक के लिए एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि डिवीजन बेंच का रुख साफ होने के बाद प्रभावित छात्रों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जा सकता है।
पहले से तय पूरा शेड्यूल गड़बड़ाया
गौर करने वाली बात यह है कि नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की तरफ से कुछ नई पीजी सीटें जोड़े जाने के बाद एमसीसी ने 7 नवंबर को ही राउंड-2 का शेड्यूल बदला था। इसके तहत 10 से 15 नवंबर तक चॉइस फिलिंग हुई और 16 नवंबर को प्रोविजनल रिजल्ट आना था। 17 नवंबर को फाइनल रिजल्ट के बाद छात्रों को 18 से 24 नवंबर के बीच कॉलेजों में रिपोर्ट करना था। इतना ही नहीं, 16 नवंबर को जारी कैलेंडर के मुताबिक ऑल इंडिया कोटा का तीसरा राउंड 26 नवंबर से 4 दिसंबर और स्ट्रे वैकेंसी राउंड 16 से 24 दिसंबर तक चलना था। राउंड-2 में जॉइनिंग की आखिरी तारीख ऑल इंडिया कोटा के लिए 24 नवंबर और स्टेट काउंसलिंग के लिए 30 नवंबर तय थी। वहीं, नया एकेडमिक सेशन 20 नवंबर से शुरू होना था। अब कोर्ट की रोक के बाद इन सभी तारीखों में फिर से बदलाव होना लगभग तय माना जा रहा है।
गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर 2026 तय की है। हालांकि, छात्रों के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि कोर्ट ने पक्षकारों को डिवीजन बेंच से स्पष्टीकरण मिलने के बाद अर्जेंट मोशन दायर करने की छूट दी है। यानी अगर संबंधित पक्ष जल्द सुनवाई की अपील करते हैं, तो फैसला 15 दिसंबर से पहले भी आ सकता है। फिलहाल, न तो कोर्ट और न ही एमसीसी ने रिजल्ट की कोई नई तारीख बताई है। ऐसे में छात्रों के पास इंतजार करने और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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