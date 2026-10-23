मेडिकल पीजी में किसे कहां मिलेगी सीट, कल आएगा नीट पीजी 2026 राउंड 1 का रिजल्ट
एमसीसी कल 24 अक्टूबर को नीट पीजी 2026 राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी करेगी। आने के बाद mcc.nic.in पर अपना स्टेटस चेक करें और 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कॉलेज में रिपोर्ट करें।
हजारों युवा डॉक्टरों की रातों की नींद उड़ी हुई है। साल भर की मेहनत और घरवालों की उम्मीदें अब बस एक क्लिक की दूरी पर हैं। कल यानी 24 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि किसे कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा ब्रांच। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी नीट पीजी 2026 के पहले राउंड का सीट आवंटन रिजल्ट 24 अक्टूबर को जारी करेगी। जिन उम्मीदवारों ने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था वे अपना नतीजा आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर देख सकेंगे।
कब तक पहुंचना होगा कॉलेज
जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट मिलेगी उन्हें 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 के बीच अपने कॉलेज या संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। यह तारीख बहुत अहम है। देर करने पर सीट हाथ से जा सकती है। इसलिए अलॉटमेंट लेटर मिलते ही तैयारी शुरू कर दें। संस्थान जॉइन कर चुके उम्मीदवारों का डेटा 3 नवंबर 2026 को वेरिफाई करेंगे। इसके बाद यह डेटा एमसीसी के साथ साझा किया जाएगा।
ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
रिजल्ट देखना बेहद आसान है। बस इन कदमों को फॉलो करें।
1. सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।
2. होमपेज पर NEET PG 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें।
3. खुलने वाले पेज पर लॉगिन की जानकारी भरें।
4. डिटेल सबमिट करें और अपना नतीजा देखें।
5. रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।
वेबसाइट पर रिजल्ट वाले दिन भारी भीड़ रहती है। इसलिए पेज देर से खुले तो घबराएं नहीं। थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करें।
अब तक का सफर
राउंड 1 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 12 अक्टूबर को शुरू हुई थी और 21 अक्टूबर 2026 को खत्म हुई। चॉइस फिलिंग की सुविधा 13 से 22 अक्टूबर तक खुली रही। चॉइस लॉकिंग का मौका 21 और 22 अक्टूबर को मिला। सीट आवंटन की प्रोसेसिंग 22 और 23 अक्टूबर को होनी थी और अब सबकी नजरें नतीजे पर टिकी हैं। सीट मिलेगी या नहीं यह कई बातों पर टिका है। नीट पीजी की रैंक अहम है। आरक्षण श्रेणी भी मायने रखती है। उम्मीदवार ने जो पसंद भरी और सीटें कितनी खाली थीं यह भी असर डालता है। इसलिए जिसने समझदारी से चॉइस भरी उसके लिए उम्मीद ज्यादा है।
सीट मिल जाए तो क्या करें
रिजल्ट के बाद सबसे जरूरी काम है असली दस्तावेज संभालकर रखना। राउंड 1 की सीट लेने वालों को ओरिजिनल कागजात के साथ खुद कॉलेज पहुंचना होगा। एडमिट कार्ड और स्कोरकार्ड साथ रखें। एमबीबीएस की डिग्री और मार्कशीट भी रखें। मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंटर्नशिप पूरी होने का प्रमाणपत्र भी जरूरी है। जिन्हें मिली हुई सीट पसंद न आए उनके लिए भी रास्ता खुला है। बेहतर कॉलेज के लिए राउंड 2 में अपग्रेड का विकल्प चुनने से पहले राउंड 1 की सीट पर जॉइन करना जरूरी है। यानी पहले सीट पर पहुंचें और फिर आगे की रणनीति बनाएं।
उम्मीदवारों के लिए सलाह
गौरतलब है कि रिजल्ट वाले दिन सबसे बड़ी गलती होती है हड़बड़ी। कई बार लोग नतीजा देखकर ही फैसला कर लेते हैं। पहले अपनी सीट की पूरी जानकारी पढ़ें। कॉलेज की फीस और बॉन्ड की शर्तें भी जांचें। इसके बाद ही आगे बढ़ें। एमसीसी ने साफ कहा है कि उम्मीदवार ताजा अपडेट के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। तारीखों में बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। इसलिए किसी अफवाह पर भरोसा न करें। जो भी जानकारी चाहिए सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से ही लें। पीजी की सीट सिर्फ डिग्री नहीं होती। यह आने वाले दस साल के करियर की नींव है। कल का दिन बहुत से डॉक्टरों की जिंदगी का रुख तय करेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव