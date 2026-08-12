NEET PG 2026: नीट पीजी फॉर्म में न करें ये बड़ी गलतियां, रद्द हो सकता है आवेदन; 15 अगस्त तक सुधार का मौका
NEET PG 2026 Correction Window: NBEMS ने नीट पीजी 2026 के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 15 अगस्त तक अपने फॉर्म में फोटो, साइन और डिटेल्स की गलतियों को ठीक कर लें, वरना आवेदन रद्द हो सकता है।
NEET PG 2026 Correction Window: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2026) की तैयारी कर रहे मेडिकल छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलर्ट आया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नीट पीजी परीक्षा के आवेदन फॉर्म में सुधार करने के लिए ऑनलाइन एडिट विंडो दोबारा एक्टिव कर दी है।
अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती कर दी थी, तो आपके पास 15 अगस्त 2026 तक उसे ठीक करने का मौका है। ध्यान रहे कि अगर आपके फॉर्म में फोटो, सिग्नेचर या कैटेगरी आदि से जुड़ी कोई गंभीर गड़बड़ी पाई जाती है, तो बोर्ड आपका आवेदन रद्द कर सकता है।
किन गलतियों से रद्द हो सकता है आपका आवेदन?
एनबीईएमएस के अनुसार, हर साल हजारों उम्मीदवारों के आवेदन सिर्फ इसलिए खारिज कर दिए जाते हैं क्योंकि वे फोटो या डॉक्यूमेंट को निर्धारित मापदंडों के अनुसार अपलोड नहीं करते। इसलिए नीचे दी गई गलतियों को तुरंत सुधार लें।
गलत फोटो और बैकग्राउंड: फोटो हाल ही में खींची गई होनी चाहिए, जिसमें चेहरा साफ दिखे। टोपी, चश्मा या धुंधली तस्वीर अपलोड करने पर फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए।
सिग्नेचर : सिग्नेचर साफ होने चाहिए। काली या नीली स्याही से सफेद कागज पर किए गए सिग्नेचर ही स्वीकार किए जाएंगे।
अंगूठे का निशान: थंब इम्प्रेशन साफ होना चाहिए, जिसमें उंगलियों की रेखाएं साफ दिखाई दें।
श्रेणी व डॉक्यूमेंट अंतर: यदि आपने अपनी श्रेणी (EWS/OBC/SC/ST) या पीडब्ल्यूडी (PwBD) डिटेल्स में कोई गलत जानकारी भरी है, तो उसे अपडेटेड प्रमाणपत्रों के अनुसार ठीक कर लें।
फॉर्म में क्या बदल सकते हैं और क्या नहीं?
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि करेक्शन विंडो के दौरान सभी जानकारियों में बदलाव की अनुमति नहीं होती है। अपलोड की गई फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, परीक्षा शहर (यदि सीट उपलब्ध हो) तथा कुछ शैक्षणिक डिटेल्स में बदलाव संभव है। उम्मीदवार का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता और टेस्ट सिटी चॉइस (यदि लॉक हो चुकी हो) में बदलाव नहीं होगा।
आवेदन फॉर्म में सुधार कैसे करें?
- एनबीईएमएस के आधिकारिक पोर्टल nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जाएं।
2. 'NEET PG 2026' सेक्शन पर क्लिक करें और अपने यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन करें।
3. आपके द्वारा भरे गए फॉर्म की डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देगा। 'Edit Application' लिंक पर क्लिक करें।
4. जिन जानकारियों या इमेज में कमी है, उन्हें गाइडलाइंस के अनुसार सही करें।
5. बदलावों का रिव्यू करें और अंतिम तिथि 15 अगस्त 2026 से पहले फॉर्म को फाइनल सबमिट कर उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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