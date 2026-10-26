नीट पीजी काउंसलिंग कॉलेज रिपोर्टिंग आज से शुरू, अपने साथ ये जरूरी डॉक्यूमेंट ले जाना न भूलें
नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 में सीट हासिल करने वाले डॉक्टरों के लिए आवंटित कॉलेजों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 2 नवंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट (MD/MS) कोर्सेज में दाखिले का इंतजार कर रहे युवा डॉक्टरों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट आया है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) द्वारा NEET PG 2026 के पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट लिस्ट 24 अक्टूबर 2026 को जारी किए जाने के बाद, अब आवंटित संस्थानों में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया आज, 26 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है।
जिन अभ्यर्थियों को राउंड-1 में सीटें मिली हैं, उन्हें अपने संबंधित मेडिकल कॉलेजों में पहुंचकर 2 नवंबर 2026 से पहले अपनी एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समय पर न पहुंचने या अधूरे कागजात होने की स्थिति में सीट रद्द भी की जा सकती है।
एडमिशन प्रक्रिया: समझें 'फ्रीज' और 'फ्लोट' का नियम
अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों के पास दो मुख्य विकल्प उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें बहुत ध्यान से चुनना जरूरी है।
फ्रीज का विकल्प: यदि उम्मीदवार को मिली हुई सीट और कॉलेज पूरी तरह पसंद है और वह आगे किसी राउंड में हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो वह 'फ्रीज' का विकल्प चुनेगा। इसके बाद उसे सीधे आवंटित कॉलेज जाकर फिजिकल रिपोर्टिंग के जरिए एडमिशन की फीस जमा करनी होगी।
फ्लोट का विकल्प: यदि उम्मीदवार अपनी मौजूदा सीट को सुरक्षित रखते हुए अगले काउंसलिंग राउंड में बेहतर सीट का प्रयास करना चाहता है, तो उसे 'फ्लोट' का विकल्प चुनना होगा और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
रिपोर्टिंग के समय जरूरी डॉक्यूमेंट
कॉलेज में रिपोर्ट करते समय अभ्यर्थियों को अपने सभी ओरिजनल प्रमाणपत्रों के साथ उनकी सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट लेकर जाना होगा।
नीट पीजी एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड/अंक पत्र
एमसीसी द्वारा जारी सीट आवंटन पत्र
एमबीबीएस (MBBS) डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट
एमबीबीएस की सभी व्यावसायिक परीक्षाओं की मार्कशीट्स
12 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाणपत्र
स्टेट या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI/NMC) का स्थायी या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
पहचान पत्र (आधार/पैन/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस) और जन्मतिथि का प्रमाण (10वीं की मार्कशीट)
8-10 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो (जो आवेदन में लगी हो)
लागू होने पर जाति (SC/ST/OBC), EWS, दिव्यांगता या एनआरआई/स्पॉन्सरशिप प्रमाणपत्र
मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र, स्थानांतरण (TC)/माइग्रेशन सर्टिफिकेट और सेवा बांड (यदि लागू हो)
अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का तरीका और फीस संरचना
अभ्यर्थी MCC के आधिकारिक पोर्टल mcc.nic.in पर जाकर 'Candidate Login' करें। अपने आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद 'Seat Allotment Letter' का प्रिंटआउट निकाल लें।
काउंसलिंग शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट
50% ऑल इंडिया कोटा / केंद्रीय विश्वविद्यालय: अनारक्षित वर्ग के लिए 1,000 रुपये (नॉन-रिफंडेबल) + 25,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट (कुल 26,000 रुपये)। आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के लिए 500 रुपये + 10,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट (कुल 10,500 रुपये)।
डीम्ड यूनिवर्सिटीज: सभी श्रेणियों के लिए 5,000 रुपये गैर-वापसी शुल्क + 2,000,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट (कुल 2,05,000 रुपये)।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 2 नवंबर 2026 से पहले अपने कागजात और फीस तैयार कर रिपोर्टिंग पूरी करें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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