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NEET PG 2026: नीट पीजी परीक्षा केंद्र घर के पास होंगे, कई विकल्प मिलेंगे, नीट-यूजी काउंसलिंग 4 से

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एजेंसी
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NEET PG 2026 Reforms: स्वास्थ्य मंत्रालय ने NEET-PG में बड़े सुधार करते हुए घर के पास परीक्षा केंद्र और अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है। वहीं, NEET-UG की काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू होगी।

NEET PG 2026 Reforms
 नीट-पीजी 2026

NEET PG 2026 Exam Reforms: मेडिकल शिक्षा में दाखिले की तैयारी कर रहे देश भर के लाखों छात्रों के लिए दो बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET-PG) में कई बड़े बदलाव किए हैं, वहीं दूसरी तरफ मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट-यूजी (NEET-UG) काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए इन नए सुधारों का मुख्य उद्देश्य नीट-पीजी अभ्यर्थियों की यात्रा संबंधी समस्याओं को खत्म करना, परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और उन्हें परीक्षा हॉल में बेहतर माहौल प्रदान करना है।

NEET-PG में किए गए मुख्य बदलाव और सुविधाएं

नीट-पीजी की परीक्षा प्रक्रिया को छात्रों के लिए आसान और तनावमुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ये प्रमुख फैसले लिए हैं:

घर के पास परीक्षा केंद्र: अभ्यर्थियों को अपने गृह नगर या नजदीकी शहर में परीक्षा केंद्र चुनने के लिए अधिक विकल्प दिए जाएंगे। इससे छात्रों को परीक्षा केंद्र आवंटित होते समय अपने घर के पास ही सेंटर मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

यात्रा की योजना के लिए पर्याप्त समय: परीक्षा शहरों का आवंटन समय रहते कर दिया जाएगा, ताकि छात्रों को दूर-दराज के शहरों में आने-जाने और रुकने की योजना बनाने का पूरा समय मिल सके।

प्रति प्रश्न अधिक समय: परीक्षा में प्रश्नों के कठिन स्तर को देखते हुए अब विद्यार्थियों को प्रति प्रश्न हल करने के लिए अधिक समय दिया जाएगा, जिससे वे बिना किसी हड़बड़ाहट के अपने उत्तर सोच-समझकर सबमिट कर सकेंगे।

हाई-टेक सुरक्षा व्यवस्था: पेपर लीक और गड़बड़ियों को पूरी तरह रोकने के लिए प्रश्न-पत्र तैयार करने और उसे केंद्रों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को बेहद सुरक्षित बनाया गया है। इसमें बहुस्तरीय एन्क्रिप्शन, सुरक्षित ऑफलाइन तैयारी और परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले प्रश्न-पत्र को अंतिम रूप देने जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

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NEET-UG 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल तय

दूसरी ओर, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने स्नातक स्तरीय एमबीबीएस (MBBS), बीडीएस (BDS) और अन्य अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले की तिथियां जारी कर दी हैं:

काउंसलिंग की शुरुआत: ऑल इंडिया कोटा (15% AIQ) की सीटों के लिए राउंड-1 की काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 से शुरू होगी।

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नया शैक्षणिक सत्र: काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए मेडिकल छात्रों का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा।

इन नई घोषणाओं से जहां नीट-पीजी की तैयारी कर रहे डॉक्टरों को परीक्षा देने में सहूलियत मिलेगी, वहीं नीट-यूजी पास कर चुके अभ्यर्थी अब अपने मनपसंद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेकर डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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