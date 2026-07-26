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NEET PG 2026: नीट पीजी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, जानें कब जारी होगी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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उम्मीदवार करेक्शन विंडो के दौरान जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, PwD स्टेटस, EWS स्टेटस और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि, नाम, श्रेणी, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता, परीक्षा शहर और मोबाइल नंबर में किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

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नीट पीजी 2026 के लिए करेक्शन विंडो ओपन

NEET PG 2026 Correction Window: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2026 के लिए आवेदन सुधार शुरू कर दी है। जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, वे 28 जुलाई 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

क्या-क्या कर सकते हैं करेक्शन

उम्मीदवार करेक्शन विंडो के दौरान जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, PwD स्टेटस, EWS स्टेटस और शैक्षणिक योग्यता जैसी जानकारियों में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि, नाम, श्रेणी, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता, परीक्षा शहर और मोबाइल नंबर में किसी भी तरह का बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, यदि उम्मीदवारों की फोटो, हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान में कोई गलती या कमी पाई जाती है, तो वे 31 जुलाई से 8 अगस्त 2026 तक इमेज स्क्रूटिनी टैब के माध्यम से इन्हें सुधार सकेंगे।

आवेदन फॉर्म में ऐसे करें सुधार

यदि आपने NEET PG 2026 के आवेदन फॉर्म में कोई गलती की है, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके उसे सुधार सकते हैं:

1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Examinations' सेक्शन में जाकर 'NEET PG' विकल्प चुनें।

3. इसके बाद 'Applicant Login' पर क्लिक करें।

4. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।

5. जिन जानकारियों में बदलाव की अनुमति है, उनमें आवश्यक संशोधन करें और 'Save & Next' पर क्लिक करें।

6. आवेदन फॉर्म में किए गए सभी बदलावों को एक बार ध्यान से जांच लें।

7. इसके बाद फॉर्म सबमिट करें।

8. भविष्य की जरूरत के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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NEET PG 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने की तारीख: 11 अगस्त 2026

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख: 27 अगस्त 2026

परीक्षा: 30 अगस्त 2026

रिजल्ट और कट-ऑफ जारी होने की संभावित तारीख: 30 सितंबर 2026 तक

परीक्षा पैटर्न जानें

NEET PG 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 180 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जिनके लिए कुल 720 अंक निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को पूरा प्रश्नपत्र हल करने के लिए 3 घंटे 30 मिनट (210 मिनट) का समय मिलेगा। परीक्षा में सभी प्रश्न मेडिकल विषयों से संबंधित होंगे और उम्मीदवारों की विषयगत जानकारी एवं क्लीनिकल समझ का आकलन किया जाएगा।

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क्या है मार्किंग सिस्टम

NEET PG 2026 में नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। परीक्षा की मार्किंग स्कीम इस प्रकार है:

प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे।

हर गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाएगी।

अनुत्तरित (Unanswered) या छोड़े गए प्रश्नों के लिए न तो कोई अंक दिए जाएंगे और न ही कोई अंक काटे जाएंगे।

इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जिन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह सुनिश्चित हो, उन्हीं का उत्तर दें, ताकि गलत उत्तरों के कारण अनावश्यक अंक न कटें।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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