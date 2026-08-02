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NEET PG 2026: आधार और आइरिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, परीक्षा से 3 सप्ताह पहले मिलेगी एग्जाम सिटी; जानें नए नियम

By Dheeraj Pal
लाइव हिन्दुस्तान
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इस साल होने वाली परीक्षा के लिए 2.7 लाख से अधिक मेडिकल ग्रेजुएट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 12.5% अधिक है। बढ़ती संख्या को देखते हुए NBEMS ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं।

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नीट पीजी 2026 एग्जाम को लेकर बदले नियम

NEET PG 2026: नीट पीजी 2026 परीक्षा को लेकर बार कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस साल होने वाली परीक्षा के लिए 2.7 लाख से अधिक मेडिकल ग्रेजुएट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले करीब 12.5% अधिक है। बढ़ती संख्या को देखते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और उम्मीदवारों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इस बार उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन के समय और परीक्षा वाले दिन आधार आधारित ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का फिंगरप्रिंट सत्यापन सफल नहीं होता, तो उसकी पहचान आइरिस (आंखों की पुतली) आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से की जाएगी।

परीक्षा से 3 सप्ताह पहले जारी होगी एग्जाम सिटी

परीक्षा केंद्र आवंटन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन के दौरान तीन पसंदीदा राज्यों का चयन करना होगा, जिसमें पत्राचार (Correspondence) वाला राज्य पहली प्राथमिकता के रूप में चुनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, परीक्षा शहर (Test City) की जानकारी परीक्षा से करीब तीन सप्ताह पहले जारी कर दी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को यात्रा और ठहरने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। NEET PG 2026 परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी।

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साढ़े 3 घंटे का एग्जाम

NEET PG 2026 परीक्षा में कुल 180 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 210 मिनट (3 घंटे 30 मिनट) का समय मिलेगा। इससे उम्मीदवारों को प्रत्येक प्रश्न के लिए पहले की तुलना में अधिक समय मिलेगा, जबकि परीक्षा की कुल अवधि 210 मिनट ही रहेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की समीक्षा

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने NEET PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा का आयोजन पूरी तरह सुचारु, पारदर्शी और तकनीक आधारित तरीके से किया जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे प्रश्नपत्र लीक या परीक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह और फर्जी दावों पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि अंतिम प्रश्नपत्र का चयन परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले अत्यधिक सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड और समयबद्ध प्रक्रिया के तहत किया जाता है। ऐसे में किसी के पास पहले से प्रश्नपत्र होने या उसे लीक होने का दावा पूरी तरह झूठा और भ्रामक है।

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सुरक्षा व्यवस्था के लिए खास इंतजाम

अधिकारियों के अनुसार, NEET PG 2026 परीक्षा बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, बायोमेट्रिक सत्यापन, उम्मीदवारों की फ्रिस्किंग (तलाशी), सिग्नल जैमर, डायनेमिक कंप्यूटर आवंटन, केंद्रीय और क्षेत्रीय कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटरिंग तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी के लिए 60,000 से अधिक परीक्षा कर्मियों को लगाया जाएगा।

प्रश्नपत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाया गया है। इसके लिए मल्टी-लेयर एन्क्रिप्शन, सुरक्षित ऑफलाइन प्रश्नपत्र तैयार करने की व्यवस्था, परीक्षा से ठीक पहले समयबद्ध तरीके से अंतिम प्रश्नपत्र का चयन और परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय पर ही डिजिटल डिक्रिप्शन जैसी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं।

इसके अलावा, NBEMS ने प्रतिरूपण (Impersonation), दलालों की गतिविधियों और अन्य अनुचित तरीकों की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक विशेष ईमेल आईडी भी शुरू की है। साथ ही उम्मीदवारों को समय-समय पर जरूरी दिशा-निर्देश और सलाह भी जारी की जा रही है।

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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