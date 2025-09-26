दो हफ्ते में जवाब दीजिए; NEET PG परीक्षा को लेकर NBEMS पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवर, जानिए पूरा मामला

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 की पारदर्शिता पर NBEMS से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई।

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET PG 2025 परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBEMS) को दो हफ्तों के अंदर विस्तार से जवाब देने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

NEET PG 2025 में पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती NEET PG 2025 को लेकर लंबे वक्त से मेडिकल अभ्यर्थी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने NBEMS से पूछा कि आखिर 2 लाख में से सिर्फ कुछ छात्रों ने ही आपत्ति क्यों दर्ज कराई? यह सुनवाई पूरे महीने कई बार टली थी, जिससे छात्र लगातार असमंजस में हैं। कोर्ट ने NBEMS को दो हफ्ते का समय देते हुए कहा कि वह परीक्षा से जुड़े तकनीकी पहलुओं और पारदर्शिता के सवालों पर विस्तार से जवाब दें।

क्या था मामला मामले की जड़ उस वक्त बढ़ी, जब बोर्ड ने एक “Corrective Notice” जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में सवालों का क्रम और विकल्प हर अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग था। ऐसे में अब आंसर की, रिस्पॉन्स शीट और सवालों की डिस्प्ले “Master Set of Question Paper” के आधार पर ही होगी। याचिकाकर्ता ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई, क्योंकि इससे अभ्यर्थी अपने जवाबों को ठीक से जांच नहीं सकते, न ही मूल्यांकन में गड़बड़ी पकड़ सकते हैं। याचिका में कहा गया कि आंसर की और रिस्पॉन्स सार्वजनिक करने से पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहती है।