NEET PG : माइनस अंक वाले डॉक्टरों पर भरोसा कैसे करेंगे, नीट पीजी कटऑफ घटाने पर फूटा गुस्सा, फैसले पर रोक की मांग

संक्षेप:

मेडिकल की पीजी सीटों पर दाखिले के लिए कटऑफ जीरो परसेंटाइल किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संगठन में नाराजगी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा) ने इसके खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है।

Jan 15, 2026 07:57 am IST
मेडिकल सीटों के लिए वैसे तो मारामारी रहती है, लेकिन इस साल मेडिकल की पीजी सीटों को भर पाना मुश्किल हो रहा है। दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद भी पीजी की करीब 18 हजार सीटें खाली हैं। सरकार को सीटों के नहीं भर पाने की आशंका है। इस वजह से नीट पीजी का कटऑफ घटाकर शून्य पर्सेंटाइल तक करने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सीटों के नहीं भर पाने के कारण प्रवेश के लिए नीट पीजी की 50 फीसदी पर्सेन्टाइल की अर्हता को घटाकर सात पर्सेन्टाइल कर दिया गया है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए इसे 40 से घटाकर शून्य पर्सेन्टाइल कर दिया गया है।

बता दें कि पिछले कई वर्षों से सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में पीजी में सीटें खाली रह जा रही हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में टिप्पणी की थी और सरकार से कहा था कि सीटें खाली नहीं जानी चाहिए। हालांकि, पहले इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली नहीं रहती थीं।

80 हजार से अधिक सीटें

सूत्रों के अनुसार सीटों के खाली रहने की पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पहली बात यह है कि नीट पीजी की सीटें 80 हजार से अधिक हो चुकी हैं, जो जरूरत से ज्यादा हैं। दूसरा, पीजी में कई ऐसे विषय हैं, जिन्हें उम्मीदवार नहीं लेना चाहते हैं जैसे एनाटामी, फिजियोलॉजी, बायो केमिस्ट्री आदि। इनकी ज्यादातर सीटें खाली रह जाती हैं।

अधिक फीस होना भी वजह

निजी कॉलेजों में फीस ज्यादा होना, मैनेजमेंट कोटे में ज्यादा डोनेशनल की मांग करना, छात्रों का विदेश में अध्ययन को तरजीह देना भी सीटें खाली रह जाने का कारण है। सूत्रों ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य उपलब्ध सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जो चिकित्सा विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

आवंटन केवल अधिकृत काउंसलिंग से होगा

सीटों का आवंटन केवल अधिकृत काउंसिलिंग व्यवस्था के जरिए ही किया जाएगा। किसी भी तरह के सीधे या विवेकाधीन दाखिले की अनुमति नहीं होगी। भारतीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने रिक्त सीटों को भरने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत का हवाला देते हुए 12 जनवरी को औपचारिक रूप से सरकार से 'क्वालिफाइंग कट-ऑफ' में संशोधन का अनुरोध किया था।

फाइमा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा को पत्र लिखा

मेडिकल की पीजी सीटों पर दाखिले के लिए कटऑफ जीरो परसेंटाइल किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर संगठन में नाराजगी है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (फाइमा) ने इसके खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। अब संगठन की यूपी इकाई भी इसके खिलाफ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। दो चरणों की काउंसलिंग के बाद यूपी में करीब 1200 सीटें खाली हैं। उत्तर प्रदेश में मेडिकल के पीजी कोर्स की 1200 खाली सीटों में से सभी निजी कॉलेजों में नॉन क्लीनिकल ब्रांच की हैं।

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोरडा) ने कहा है, 'फोरडा नीट पीजी कट-ऑफ स्कोर में मनमाने ढंग से की गई कमी की कड़ी निंदा करता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से तुरंत दखल देने का आग्रह करता है।'

विरोध में क्या क्या कह रहे डॉक्टर

हेल्थ एक्टिविस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉ ध्रुव चौहान ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि इस पर कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन अब माइनस -40 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट भी नीट पीजी सीट के लिए पात्र हैं। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास पैसा है या आप किसी खास कैटेगरी से हैं, तो भले ही आप एग्जाम में सो गए हों और नेगेटिव मार्क्स लाए हों, फिर भी आप उस इंसान के बराबर हैं जिसने टॉप किया या कड़ी मेहनत की।

ऐसे डॉक्टरों पर कैसे भरोसा होगा

दो साल पहले अपनी पोस्टग्रेजुएशन पूरी कर चुके दिल्ली के एक डॉक्टर ने कहा, ‘तो एक ऐसा इंसान जिसे कई सवालों के सही जवाब नहीं पता थे, वह किसी की जान बचाएगा? क्या हम उस पर किसी की जिंदगी का भरोसा कर सकते हैं? मैं उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकता हूं जिसने एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्क्स लाए, जबकि हर साल हजोरों लोग यह एग्जाम पास करते हैं।’

क्या मेहनती लोगों के लिए कोई भविष्य नहीं

एक एक्स यूजर ने भी इसी तरह की चिंता जाहिर की। अनुराधा तिवारी ने शेयर किया, 'जो सिर्फ एग्जाम में बैठ जाएगा, वह डॉक्टर बन जाएगा और सर्जरी करेगा। इस देश में मेहनती लोगों के लिए कोई भविष्य नहीं है। पतन शुरू हो चुका है।'

वे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरना चाहते हैं

लोगों को इस बात की भी चिंता है कि जिन कैंडिडेट्स के माइनस में नंबर आए हैं, वे अब उनकी सर्जरी करेंगे। FAIMA से जुड़े डॉक्टर रोहन कृष्णन ने कहा, "अब वे सर्जरी करने के योग्य हो गए हैं जिनके अंक मानइस में आए। वे इस देश में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए भी एलिजिबल हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत दुख की बात है और यह एक ट्रेंड बन गया है कि हर साल वे नीट का पर्सेंटाइल कम कर रहे हैं और अगर हम यह देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वे लगातार इसे कम क्यों कर रहे हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटें भरना चाहते हैं।'

फाइमा के राष्ट्रीय सह अध्यक्ष और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के राज्य समन्वयक डॉ. दिव्यांश सिंह ने कहा कि ताजा फैसले से नीट में -40 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी दाखिले के लिए योग्य हो जाएंगे। क्या यह उचित होगा? एनबीई का फैसला यूपी समेत पूरे देश में लागू होता है। उप मुख्यमंत्री से इस आदेश को रुकवाने की मांग की जाएगी।

डॉ. दिव्यांश ने बताया कि आईएमए ने ही सीटें खाली रह जाने पर कटऑफ कम करने की मांग की थी। मंशा शून्य परसेंटाइल करने की नहीं थी। अगर यह फैसला अभी लागू हुआ तो इससे डॉक्टरों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।

तर्क और भी हैं: आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सूर्यकांत इस विरोध से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वह कहते हैं कि नीट में नकारात्मक अंकेक्षण होता है, लिहाजा लोगों को निगेटिव नंबर मिलते हैं। निगेटिव नंबर से यह साबित नहीं होता कि अभ्यर्थी को सभी उत्तर नहीं पता हैं। वह कहते हैं कि गैर चिकित्सीय क्षेत्र में डिग्री का असर सामान्य लोगों पर नहीं पड़ता है क्योंकि वे इलाज के लिए अधिकृत नहीं होते।

