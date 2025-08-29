neet pg 2025 scorecard release today aiq seats scorecards September 5 cutoff details NEET PG Scorecard 2025 : आज जारी होंगे स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड, Career Hindi News - Hindustan
NEET PG Scorecard 2025 : आज जारी होंगे स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

NEET PG Scorecard 2025 : नीट पीजी 2025 का स्कोरकार्ड आज जारी होगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 50% ऑल इंडिया कोटा स्कोरकार्ड 5 सितंबर को उपलब्ध होंगे।

Himanshu Tiwari Fri, 29 Aug 2025 02:43 PM
NEET PG Scorecard 2025 : आज जारी होंगे स्कोरकार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

NEET PG Scorecard 2025 : मेडिकल की पढ़ाई का ख्वाब देखने वाले हजारों स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद अहम है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) आज 29 अगस्त को नीट पीजी 2025 का इंडिविजुअल स्कोरकार्ड जारी करने जा रहा है। एग्जाम में शामिल उम्मीदवार अपने स्कोरकार्ड और मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.inसे लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे।

एनबीईएमएस के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 50 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के स्कोरकार्ड 5 सितंबर या उसके बाद जारी किए जाएंगे। इन सीटों की मेरिट लिस्ट 27 अगस्त को पहले ही जारी हो चुकी है। कुल सीटों का आधा हिस्सा AIQ के लिए आरक्षित होता है, जिसमें SC, ST, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका मिलता है।

NEET PG Scorecard 2025 : ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को NBEMS की वेबसाइट पर जाकर ‘NEET PG 2025 Scorecard’ लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालकर लॉगिन करना होगा। उम्मीदवार स्कोरकार्ड देखकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक कॉपी सेव कर सकते हैं।

नीट पीजी 2025 के क्वालिफाइंग कट-ऑफ की बात करें तो जनरल और EWS उम्मीदवारों के लिए 276 अंक (50%), जनरल पीडब्ल्यूबीडी के लिए 255 अंक (45%) और एससी/एसटी/ओबीसी (पीडब्ल्यूबीडी सहित) उम्मीदवारों के लिए 235 अंक (40%) तय किए गए हैं। जो अभ्यर्थी कट-ऑफ क्लियर करेंगे, वे एमडी/एमएस/पीजी डिप्लोमा, पोस्ट-एमबीबीएस डीएनबी/डॉएनबी (6 साल डायरेक्ट कोर्स) और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए पात्र होंगे।

काउंसलिंग शेड्यूल और एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ी आगे की जानकारी एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर समय-समय पर अपडेट की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

