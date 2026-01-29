NEET PG Counselling 2025: NEET PG 2025 काउंसलिंग; राउंड 3 चॉइस फिलिंग की समयसीमा बढ़ी, सीट आवंटन रिजल्ट का इंतजार

संक्षेप: NEET PG Counselling 2025 Round 3: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट परिणाम और चॉइस फिलिंग की समयसीमा में बदलाव की संभावना बनी हुई है, क्योंकि एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स में कई नई सीटें जोड़ी हैं।

NEET PG Counselling 2025 Round 3: पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज (MD/MS/DNB) में एडमिशन के लिए चल रही NEET PG 2025 काउंसलिंग के तीसरे राउंड को लेकर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। राउंड 3 के सीट अलॉटमेंट परिणाम और चॉइस फिलिंग की समयसीमा में बदलाव की संभावना बनी हुई है, क्योंकि एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स में कई नई सीटें जोड़ी हैं।

सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: क्या आज आएगा परिणाम? पूर्व में घोषित शेड्यूल के अनुसार, राउंड 3 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज, 29 जनवरी 2026 को जारी किया जाना था। हालांकि, 28 जनवरी की शाम को एमसीसी द्वारा जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार, चॉइस फिलिंग की समयसीमा को 'अगले आदेश तक' बढ़ा दिया गया है।

इस विस्तार का मुख्य कारण नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) द्वारा काउंसलिंग शुरू होने के बाद कुछ नई पीजी सीटों (MD/MS/DNB) को मंजूरी देना है। चॉइस फिलिंग बढ़ने के कारण अब राउंड 3 का रिजल्ट 29 जनवरी से आगे बढ़ सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नजर बनाए रखें।

संशोधित सीट मैट्रिक्स और कट-ऑफ राउंड 3 के लिए एमसीसी ने सीट मैट्रिक्स में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

नई सीटें जोड़ी गईं: राउंड 3 के लिए लगभग 292 नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिनमें कई हाई-डिमांड ब्रांच जैसे रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और जनरल मेडिसिन शामिल हैं।

सीटें वापस ली गईं: कुछ कॉलेजों द्वारा जानकारी अपडेट किए जाने के बाद 3 सीटों को मैट्रिक्स से हटा भी दिया गया है।

कट-ऑफ में भारी गिरावट: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने खाली सीटों को भरने के लिए कट-ऑफ पर्सेंटाइल को काफी कम कर दिया है। अब सामान्य वर्ग के लिए कट-ऑफ को 50 से घटाकर 7 पर्सेंटाइल और आरक्षित वर्गों के लिए इसे शून्य (0) पर्सेंटाइल कर दिया गया है, जिससे हजारों नए छात्र काउंसलिंग के लिए पात्र हो गए हैं।

काउंसलिंग में शामिल होने के नियम राउंड 3 उन उम्मीदवारों के लिए अंतिम अवसर की तरह है जो अपनी सीटों को अपग्रेड करना चाहते हैं।

जो उम्मीदवार राउंड 1 या 2 में शामिल हुए थे लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली, वे सीधे राउंड 3 में हिस्सा ले सकते हैं।

जिन्हें राउंड 2 में सीट मिली थी, वे अपग्रेडेशन के लिए 'Willingness' दे सकते हैं।

राउंड 3 में आवंटित सीट मिलने के बाद उसे छोड़ना या इस्तीफा (विड्रा) देना संभव नहीं होगा; उम्मीदवार को आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना ही होगा।

उम्मीदवारों के लिए अगला कदम आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर लॉगिन करें।

संशोधित सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करें और नई जोड़ी गई सीटों की लिस्ट देखें।

यदि आपने पहले ही चॉइस लॉक कर दी थी, तो 'Unlock' विकल्प का उपयोग कर नई सीटों को अपनी प्राथमिकता सूची में जोड़ें।