NEET PG 2025 : पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में राउंड 1 में बड़ा बदलाव, जॉइनिंग डेट बढ़ाई; कब तक करें जॉइनिंग

संक्षेप: NEET PG 2025 : तकनीकी त्रुटि सुधारने के बाद पंजाब NEET PG 2025 के राउंड-1 उम्मीदवारों को 2 से 7 दिसंबर तक कॉलेज जॉइन करने का मौका दिया गया है। जल्द ही राउंड-2 शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, जिससे अपग्रेड का विकल्प खुला रहेगा।

NEET PG 2025 : पंजाब में मेडिकल पीजी एडमिशन की दौड़ में लगे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जहां एक छोटी सी तकनीकी गलती ने कई अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ा दी थीं, वहीं अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने हालात संभालते हुए जॉइनिंग की तारीखें बढ़ाकर छात्रों को बड़ा फायदा दे दिया है। नए शेड्यूल से न सिर्फ़ उम्मीदवारों को सही समय पर कॉलेज जॉइन करने का मौका मिलेगा, बल्कि संशोधित परिणाम से पारदर्शिता भी कायम रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीट पाने वाले अभ्यर्थी अब 2 से 7 दिसंबर तक जॉइन कर सकेंगे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट ने पंजाब NEET PG 2025 राउंड 1 की जॉइनिंग डेट बदल दी है। अब जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें 2 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच अपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी ने साफ़ किया कि नई तिथियां MCC द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुरूप हैं।

तकनीकी गलती के चलते बदले गए नतीजे यूनिवर्सिटी ने बताया कि 27 नवंबर को जारी किए गए राउंड 1 के प्रोविजनल रिज़ल्ट में एक तकनीकी त्रुटि/सिन्टैक्स एरर पाई गई थी। इस गलती के चलते कुछ उम्मीदवारों के रिज़ल्ट में सुधार किया गया और संशोधित सूची प्रकाशित की गई। नोटिस में कहा गया, “तकनीकी त्रुटि के कारण जारी प्रोविजनल रिज़ल्ट में सुधार किया गया है और जॉइनिंग की तिथि भी संशोधित की गई है।”

1311 उम्मीदवारों को मिला एडमिशन का मौका राउंड 1 के तहत कुल 1,311 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गईं। इसके अलावा 14 उम्मीदवारों को NRI कोटा के तहत सीटें मिली हैं। इस प्रक्रिया के बाद अब राज्य में मेडिकल पीजी सीटों का बड़ा हिस्सा भर चुका है।

राउंड 2 शेड्यूल जल्द जारी होगा यूनिवर्सिटी जल्द ही पंजाब NEET PG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगी, जिसके तहत MD, MS और PG डिप्लोमा कोर्सेज में और एडमिशन होंगे।