Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़neet pg 2025 punjab baba farid university round1 joining date revised update
NEET PG 2025 : पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में राउंड 1 में बड़ा बदलाव, जॉइनिंग डेट बढ़ाई; कब तक करें जॉइनिंग

NEET PG 2025 : पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में राउंड 1 में बड़ा बदलाव, जॉइनिंग डेट बढ़ाई; कब तक करें जॉइनिंग

संक्षेप:

NEET PG 2025 : तकनीकी त्रुटि सुधारने के बाद पंजाब NEET PG 2025 के राउंड-1 उम्मीदवारों को 2 से 7 दिसंबर तक कॉलेज जॉइन करने का मौका दिया गया है। जल्द ही राउंड-2 शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, जिससे अपग्रेड का विकल्प खुला रहेगा।

Sat, 29 Nov 2025 06:58 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NEET PG 2025 : पंजाब में मेडिकल पीजी एडमिशन की दौड़ में लगे उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर आई है। जहां एक छोटी सी तकनीकी गलती ने कई अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ा दी थीं, वहीं अब बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने हालात संभालते हुए जॉइनिंग की तारीखें बढ़ाकर छात्रों को बड़ा फायदा दे दिया है। नए शेड्यूल से न सिर्फ़ उम्मीदवारों को सही समय पर कॉलेज जॉइन करने का मौका मिलेगा, बल्कि संशोधित परिणाम से पारदर्शिता भी कायम रहेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीट पाने वाले अभ्यर्थी अब 2 से 7 दिसंबर तक जॉइन कर सकेंगे

बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट ने पंजाब NEET PG 2025 राउंड 1 की जॉइनिंग डेट बदल दी है। अब जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें 2 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 के बीच अपने अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। यूनिवर्सिटी ने साफ़ किया कि नई तिथियां MCC द्वारा जारी संशोधित शेड्यूल के अनुरूप हैं।

तकनीकी गलती के चलते बदले गए नतीजे

यूनिवर्सिटी ने बताया कि 27 नवंबर को जारी किए गए राउंड 1 के प्रोविजनल रिज़ल्ट में एक तकनीकी त्रुटि/सिन्टैक्स एरर पाई गई थी। इस गलती के चलते कुछ उम्मीदवारों के रिज़ल्ट में सुधार किया गया और संशोधित सूची प्रकाशित की गई। नोटिस में कहा गया, “तकनीकी त्रुटि के कारण जारी प्रोविजनल रिज़ल्ट में सुधार किया गया है और जॉइनिंग की तिथि भी संशोधित की गई है।”

1311 उम्मीदवारों को मिला एडमिशन का मौका

राउंड 1 के तहत कुल 1,311 उम्मीदवारों को सीटें अलॉट की गईं। इसके अलावा 14 उम्मीदवारों को NRI कोटा के तहत सीटें मिली हैं। इस प्रक्रिया के बाद अब राज्य में मेडिकल पीजी सीटों का बड़ा हिस्सा भर चुका है।

राउंड 2 शेड्यूल जल्द जारी होगा

यूनिवर्सिटी जल्द ही पंजाब NEET PG 2025 राउंड 2 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगी, जिसके तहत MD, MS और PG डिप्लोमा कोर्सेज में और एडमिशन होंगे।

उम्मीदवार राउंड 2 में अपग्रेड भी करा सकेंगे

जो उम्मीदवार राउंड 1 के अलॉटमेंट से संतुष्ट नहीं हैं, वे अपग्रेड, शिफ्ट या परिवर्तन के लिए राउंड 2 में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें MCC की वेबसाइट पर अपनी विलिंगनेस सबमिट करनी होगी और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होगा। यूनिवर्सिटी ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी पसंद का योग्य विकल्प चुनने का पूरा मौका मिले।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Punjab
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।