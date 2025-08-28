NEET PG Result 2025: नीट पीजी 50% ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी

NEET PG 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से 50 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए नीट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है।

NEET PG 2025 Merit List Pdf Download Link: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से 50 प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए नीट पीजी 2025 मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार एमडी/एमएस/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स/पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी/डॉएनबी (डायरेक्ट 6 वर्ष) कोर्स और एनबीईएमएस डिप्लोमा कोर्स (2025-26 एडमिशन सेशन) की 50 प्रतिशत एआईक्यू सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट (NEET PG 2025) का आयोजन 3 अगस्त 2025 को किया गया था। नीट पीजी 2025 का रिजल्ट 19 अगस्त 2025 को जारी किया गया था।

मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों के रोल नंबर, एप्लीकेशन आईडी, कैटेगरी, नीट पीजी स्कोर और रैंक, अखिल भारतीय कोटा रैंक और कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा रैंक आदि डिटेल्स दी हुई हैं। एनबीईएमएस ने कहा है कि स्टेट कोटा सीटों के लिए नीट पीजी मेरिट लिस्ट को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योग्यता/पात्रता मानदंड, दिशानिर्देश, रेग्युलेशन और आरक्षण नीतियों के अनुसार तैयार किया जाएगा।

नीट पीजी 2025 रिजल्ट के साथ ही नीट पीजी कैटेगरी वाइज कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए। कट-ऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार एआईक्यू काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं, जिसका संचालन मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा किया जाएगा।