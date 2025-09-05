neet pg 2025 counselling schedule delayed supreme court hearing mcc updates NEET PG 2025: अगले राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल पर सस्पेंस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बढ़ा इंतजार, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़neet pg 2025 counselling schedule delayed supreme court hearing mcc updates

NEET PG 2025: अगले राउंड की काउंसलिंग शेड्यूल पर सस्पेंस, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बढ़ा इंतजार

NEET PG 2025 काउंसलिंग 50% ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए अब टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी को लेकर दायर याचिका के कारण उम्मीदवारों को और इंतजार करना पड़ेगा। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:58 PM
NEET PG 2025 Counselling: NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हजारों मेडिकल अभ्यर्थियों को अभी और धैर्य रखना होगा। मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (MCC) ने 50% ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की वजह से फिलहाल यह प्रक्रिया अटक गई है।

दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले उम्मीद की जा रही थी कि काउंसलिंग 5 सितंबर से या उसके बाद शुरू होगी, मगर कोर्ट ने पारदर्शिता से जुड़े मसले पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी है। ऐसे में अब आधिकारिक तारीख़ का ऐलान एक बार फिर से टल गया है।

NEET PG 2025 Counselling: एनएमसी ने दिया स्पष्टीकरण

काउंसलिंग शुरू होने से पहले नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) ने एक अहम स्पष्टिकरण जारी किया है। एनएमसी ने कहा कि इस साल मेडिकल कॉलेजों को अपनी सीटों के लिए नया मान्यता पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें एनुअल डिस्क्लोजर रिपोर्ट और कोर्स वार फीस डिटेल्स जरूर जमा करनी होंगी। यह कदम पारदर्शिता बनाए रखने और अभ्यर्थियों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है।

NEET PG 2025 Counselling: रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका

गौरतलब है कि NEET PG 2025 रिजल्ट 19 अगस्त को जारी कर दिया गया था। उससे पहले आधिकारिक आंसर की आई थी और उसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की गई थी। अब सभी उम्मीदवारों को सिर्फ काउंसलिंग शेड्यूल का इंतज़ार है।

ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नजर रखें। यही प्लेटफॉर्म काउंसलिंग शेड्यूल, राउंड्स की जानकारी और आगे की सभी नोटिफिकेशंस जारी करेगा।

