NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी 2025 काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी, कल से शुरू होगा 'चाॅइस फिलिंग'

संक्षेप: NEET PG 2025 counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 परीक्षा के लिए रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। ‘चाॅइस फिलिंग’ प्रक्रिया कल 17 नवंबर 2025 से शुरू हो जाएगी।

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी 2025 परीक्षा के लिए रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। यह शेड्यूल ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पोस्टग्रेजुएट (PG) मेडिकल कोर्सेज (MD/MS/डिप्लोमा) में एडमिशन के लिए जारी किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जिन उम्मीदवारों ने नीट पीजी 2025 परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। अब उन्हें बिना देरी किए काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा, जिसकी शुरुआत कल यानी 17 नवंबर से हो रही है।

कैसे करें 'चाॅइस फिलिंग' और 'लॉक' काउंसलिंग के पहले राउंड में, सफल उम्मीदवारों को MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर 'चाॅइस फिलिंग' करना होगा। यह प्रक्रिया कल (17 नवंबर) से शुरू हो जाएगी।

चाॅइस फिलिंग: इस चरण में, उम्मीदवारों को अपनी रैंक और पसंद के अनुसार कॉलेजों और स्पेशल कोर्सों (स्पेशलाइजेशन) की लिस्ट प्राथमिकता क्रम में भरनी होती है।

चाॅइस लॉक करना : 18 नवंबर को शाम 4 बजे से 'चाॅइस लॉक करने' की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। उम्मीदवार शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे के बीच अपने भरी हुई चाॅइस को लॉक कर सकते हैं।

याद रखें: एक बार चाॅइस लॉक करने के बाद, आप उन्हें बदल नहीं पाएंगे। अगर आप 18 नवंबर की रात 11:55 बजे तक विकल्प लॉक नहीं करते हैं, तो आपका फाइनल भरा गया विकल्प ऑटोमैटिकली (स्वचालित रूप से) लॉक मान लिया जाएगा।

अगले राउंड की प्रक्रिया इस साल MCC की NEET PG काउंसलिंग में तीन रेगुलर राउंड होंगे, जिसके बाद स्ट्रे वेकेंसी राउंड आयोजित किया जाएगा। पहले राउंड का रिजल्ट 20 नवंबर को घोषित किया जाएगा, और जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित होंगी, उन्हें 21 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आवंटित कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होगा और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होंगी।