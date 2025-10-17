Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET PG 2025 Counselling Registration Begins mcc nic in mbbs pass apply for md ms dnb course document list dates
NEET PG 2025 Counselling : नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन mcc.nic.in पर शुरू, देखें डॉक्यूमेंट लिस्ट

NEET PG 2025 Counselling : नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन mcc.nic.in पर शुरू, देखें डॉक्यूमेंट लिस्ट

संक्षेप: NEET PG 2025 Counselling : नीट पीजी 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

Fri, 17 Oct 2025 01:00 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NEET PG 2025 Counselling : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार से नीट पीजी 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नीट पीजी पास उम्मीदवार सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस, डीएनबी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में 50 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू ) सीटों पर एडमिशन को लेकर एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (एमसीसी) ने काउंसलिंग के लिए नीट पीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 भी जारी किया है, लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025 अभी जारी नहीं हुआ है। बुलेटिन के मुताबिक नीट पीजी काउंसलिंग चार राउंड में होंगे। चौथा राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा।

नीट पीजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस-फिलिंग और चॉइस-लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा, रिपोर्टिंग और अपग्रेडेशन शामिल होंगे। इससे पहले नीट पीजी दाखिला प्रक्रिया कोर्ट में लंबित मामलों के चलते लटकी रही। नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने हाल ही में अनुचित साधनों के चलते 22 नीट पीजी रिजल्ट कैंसिल कर दिए। 13 कैंडिडेट्स को चीटिंग और मैलप्रैक्टिस में शामिल होने के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया गया है।

50 फीसदी ऑल इंडिया कोटा एमडी व एमएस सीटें पर काउंसलिंग एमसीसी द्वारा आयोजित की जाती हैं। 50 फीसदी स्टेट कोटा एमडीए एमएस सीटें स्टेट काउंसलिंग बॉडी द्वारा आयोजित की जाती हैं।

ओपन सीट डोमिसाइल फ्री सीटों में शामिल होंगी

50% ऑल इंडिया कोटा सीटें राज्यों द्वारा दी जाएंगी।

- BHU की 50% सीटें

- AMU की 50% सीटें

- DU/सेंट्रल इंस्टीट्यूट (VMMC और SJH, ABVIMS और RML, ESIC-बसाईदारापुर) की 50% ऑल इंडिया कोटा सीटें

- 100% DNB

- 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी सीटें

NEET PG Registration Direct Link

जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट

स्टूडेंट्स को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्टूडेंट्स की आसानी के लिए, नीचे NEET PG काउंसलिंग 2025 के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है-

नीट पीजी एडमिट कार्ड 2025

नीट पीजी 2025 रिजल्ट व स्कोर कार्ड

एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट

जाति सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)

क्लास 10वीं की मार्कशीट/बर्थ सर्टिफिकेट

इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट

इनकम सर्टिफिकेट

डोमिसाइल सर्टिफिकेट

आधार कार्ड

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Neet Pg NEET PG Counselling
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।