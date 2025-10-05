neet pg 2025 counselling mcc schedule seat allotment registration choice filling MCC NEET PG Counselling 2025: जल्द शुरू होगी काउंसलिंग , सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया, देखें पूरा शेड्यूल, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़neet pg 2025 counselling mcc schedule seat allotment registration choice filling

MCC NEET PG Counselling 2025: जल्द शुरू होगी काउंसलिंग , सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया, देखें पूरा शेड्यूल

MCC NEET PG Counselling 2025 अक्टूबर की तीसरी सप्ताह में शुरू होगी। उम्मीदवार mcc.nic.in पर काउंसलिंग शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं और सीट अलॉटमेंट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 05:23 PM
share Share
Follow Us on
MCC NEET PG Counselling 2025: जल्द शुरू होगी काउंसलिंग , सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया, देखें पूरा शेड्यूल

NEET PG 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत अक्टूबर 2025 की तीसरी सप्ताह में करने की योजना बना रही है। काउंसलिंग शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया कब से है, इस सिलसिले में कौन कौन तारीख महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं…

MCC NEET PG Counselling 2025: सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया

MCC चार राउंड में सीट अलॉट करती है, जिसमें एक स्ट्रे राउंड भी शामिल है। प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: उम्मीदवार को काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: उम्मीदवार अपनी अधिकतम तीन पसंदीदा कॉलेजों की सूची भर सकते हैं और एक ही दिन में तय समय सीमा (4 PM से 11:55 PM) के भीतर इसे लॉक करना होगा।

3. सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: उम्मीदवारों की चॉइस लॉक होने के दो दिन बाद MCC वेबसाइट पर रिजल्ट जारी करता है।

4. रिपोर्टिंग और कक्षाएं: जो उम्मीदवार रिज़ल्ट से संतुष्ट हैं, वे अपने अलॉटेड कॉलेज में आवश्यक दस्तावेज लेकर रिपोर्ट करेंगे। कॉलेज में शामिल छात्र की जानकारी MCC के पास साझा की जाती है और कक्षाएं शुरू होती हैं।

NEET PG 2025 Counselling शेड्यूल कैसे डाउनलोड करें

1. MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "PG Medical" सेक्शन में क्लिक करें और "NEET PG 2025 Counselling Schedule" लिंक चुनें।

3. शेड्यूल PDF अपने आप डाउनलोड हो जाएगा।

4. रजिस्ट्रेशन के लिए "New Registration 2025" लिंक पर क्लिक करें और NEET PG रोल नंबर, पासवर्ड और काउंसलिंग टाइप दर्ज करें।

NEET PG 2025 परीक्षा का आंकड़ा

परीक्षा आयोजित हुई 3 अगस्त 2025 को, एक ही शिफ्ट में।

1,052 टेस्ट सेंटर और 301 शहरों में परीक्षा संपन्न।

कुल 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए।

NEET Neet Pg
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।