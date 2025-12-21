Hindustan Hindi News
NEET PG Counselling 2025: NEET PG 2025 काउंसलिंग शेड्यूल और सीट मैट्रिक्स जारी, 57,500 से अधिक सीटों पर मिलेगा एडमिशन

संक्षेप:

Dec 21, 2025 08:01 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NEET PG Counselling 2025: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नीट पीजी (NEET PG) काउंसलिंग का शेड्यूल और सीट मैट्रिक्स आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। यह जानकारी उन हजारों डॉक्टरों के लिए राहत भरी है जो पोस्टग्रेजुएट (MD/MS) कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे थे। छात्र अब nmc.org.in और mcc.nic.in पर जाकर पूरा टाइम टेबल सकते हैं।

कुल सीटों और नए अपडेट की जानकरी

NMC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल देश भर के मेडिकल कॉलेजों में ब्रॉड स्पेशियलिटी की कुल 57,503 सीटें एडमिशन के लिए उपलब्ध हैं। इसमें एक पॉजिटिव खबर यह है कि इस सत्र में 7,619 नई सीटें जोड़ी गई हैं, जिससे छात्रों के लिए अच्छे कॉलेजों में दाखिले की संभावना बढ़ गई है। सीट मैट्रिक्स में 8 दिसंबर 2025 तक स्वीकृत सभी सीटों को शामिल किया गया है।

काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल (AIQ और स्टेट कोटा)

काउंसलिंग प्रक्रिया चार चरणों में संपन्न होगी। NMC ने ऑल इंडिया कोटा (AIQ) और राज्यों के कोटे के बीच तालमेल बिठाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं:

राउंड 2 का वर्तमान स्टेटस: वर्तमान में दूसरे राउंड की प्रक्रिया चल रही है। जिन छात्रों को राउंड 2 में सीटें आवंटित हुई हैं, उन्हें 25 दिसंबर 2025 तक अपने कॉलेजों में रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत: पीजी कोर्सेज के लिए नया शैक्षणिक सत्र 22 दिसंबर 2025 से आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है।

राउंड 3 (मॉप-अप राउंड): ऑल इंडिया कोटा के लिए तीसरे राउंड का रजिस्ट्रेशन 26 दिसंबर 2025 से शुरू होगा, जो 2 जनवरी 2026 तक चलेगा। वहीं, राज्यों की राउंड 3 काउंसलिंग 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी।

स्ट्रे वैकेंसी राउंड: खाली बची सीटों को भरने के लिए अंतिम स्ट्रे वैकेंसी राउंड की प्रक्रिया 15 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।

मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्देश

NMC ने सभी मेडिकल कॉलेजों को सीट मैट्रिक्स की सावधानीपूर्वक जांच करने का निर्देश दिया है। यदि किसी कॉलेज को सीटों की संख्या या कैटेगरी में कोई गलती नजर आती है, तो उन्हें 15 दिनों के भीतर मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) को सूचित करना होगा। कमीशन ने चेतावनी दी है कि समय पर जानकारी न देने से एडमिशन पोर्टल पर छात्रों के डेटा अपडेट करने में समस्या आ सकती है।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे रजिस्ट्रेशन के समय अपने सभी ओरिजिनल डॉक्युमेंट जैसे—नीट पीजी स्कोरकार्ड, एमबीबीएस डिग्री, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट तैयार रखें। सीट आवंटन के बाद समय सीमा के भीतर कॉलेज में रिपोर्ट करना आवश्यक है, अन्यथा आवंटित सीट रद्द मानी जाएगी।

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
