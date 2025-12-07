NEET PG 2025 Round 2 Counselling: नीट PG 2025 की दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 2,620 नई सीटें जुड़ीं, 9 दिसंबर तक मौका

Hindustan Hindi News
NEET PG 2025 Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG 2025 की काउंसलिंग के दूसरे राउंड से पहले एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के तहत, सीट मैट्रिक्स में 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं।

Dec 07, 2025 01:42 pm IST
NEET PG 2025 Round Two: मेडिकल की पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) सीटों पर एडमिशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने NEET PG 2025 की काउंसलिंग के दूसरे राउंड से पहले एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के तहत, सीट मैट्रिक्स में 2,620 नई सीटें जोड़ी गई हैं।

इन नई सीटों के जुड़ने से अब ज्यादा उम्मीदवारों को अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ गई है। यह उन छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है जो पहले राउंड की काउंसलिंग में सीट नहीं पा सके थे या अपनी सीट से संतुष्ट नहीं थे।

आवेदन और चॉइस भरने की अंतिम तिथि

एमसीसी ने दूसरे राउंड की काउंसलिंग के लिए आवेदन और चॉइस भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी योग्य उम्मीदवारों को समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदन और चॉइस भरने की शुरुआत: 5 दिसंबर 2025

आवेदन और चॉइस भरने की अंतिम तिथि: 9 दिसंबर 2025

जिन उम्मीदवारों ने पहले राउंड में हिस्सा लिया था लेकिन वे अपग्रेड करना चाहते हैं, या जो नए उम्मीदवार इस राउंड में शामिल होना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेजों और कोर्स को सावधानी से लॉक करना होगा।

सीटों का बढ़ना क्यों है महत्वपूर्ण?

मेडिकल शिक्षा में 2,620 सीटों का जुड़ना एक बड़ा बदलाव है। ये सीटें विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) और MS (मास्टर ऑफ सर्जरी) कोर्स में जोड़ी गई हैं। सीटों की संख्या बढ़ने से कट-ऑफ रैंक पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे उन छात्रों को फायदा होगा जिनकी रैंक थोड़ी कम है।

वर्चुअल सीटें

एमसीसी ने नई सीटों के साथ-साथ 'वर्चुअल खाली सीटें' (वर्चुअल वैकेंसी) भी जारी की हैं। वर्चुअल सीटें वे होती हैं जो पहले राउंड में आवंटित हुई थीं, लेकिन उम्मीदवार ने उन्हें छोड़ दिया या अपग्रेडेशन के लिए चुन लिया। इन दोनों तरह की खाली सीटों को मिलाकर अब दूसरे राउंड में मेरिट के आधार पर आवंटन किया जाएगा।

एमसीसी ने सभी उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि वे नई सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देखें और उसी के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग करें। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और काउंसलिंग शेड्यूल पर नजर बनाए रखें।

