NEET PG : दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में MD व MS समेत मेडिकल पीजी की 108 सीटें बढ़ेंगी
दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेजों मेडिकल स्नातकोत्तर, डीएनबी और फेलोशिप की कुल 108 अतिरिक्त सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसी शैक्षणिक सत्र से ही सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
दिल्ली सरकार के मेडिकल कॉलेजों मेडिकल स्नातकोत्तर, डीएनबी और फेलोशिप की कुल 108 अतिरिक्त सीटें बढ़ेंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसी शैक्षणिक सत्र से ही सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सीटें बढ़ाए जाने से दिल्ली में मेडिकल शिक्षा का दायरा बढ़ेगा और चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) और एमएस (डॉक्टर ऑफ सर्जरी) की 67 सीटें और डीएनबी की 36 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस तरह एमडी, एमएस और डीएनबी की कुल 103 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा फेलोशिप पाठ्यक्रम के अंतर्गत पांच सीटें बढ़ाने का प्रस्तावित है। इसमें से तीन सीटें जीटीबी में और दो सीटें दिल्ली स्टेट कैंसर संस्थान (डीएससीआई) में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।
एमडी और एमएस की सबसे अधिक 35 सीटें एमएएमसी में बढ़ेगी। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू होगी। इसमें एमडी और एमएस की 24 सीटें, दिल्ली स्टेट कैंसर संस्थान में चार सीटें, जीटीबी से जुड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में चार सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अस्पताल में मेडिकल कॉलेज शुरू कर डीएनबी की 18 सीटें शुरू करने का प्रस्तावित है।
वहीं, दीप चंद बंधु अस्पताल में डीएनबी की आठ, संजय गांधी हॉस्पिटल में चार, जीटीबी हॉस्पिटल में 2 सीटें, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में दो व भगवान महावीर अस्पताल में डीएनबी की दो सीटें प्रस्तावित हैं। ये सीटें बढ़ने से अधिक संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार होंगे। इससे चिकित्सा सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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विजन
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विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी