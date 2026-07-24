JNU की भी सख्ती, जंतर-मंतर के प्रदर्शन में शामिल हुए तो होगी कार्रवाई, कहा- आंदोलन से दूर रहें छात्र
नीट पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच जेएनयू ने अपने छात्रों को चेतावनी जारी करते हुए विरोध स्थल से दूर रहने और आचार संहिता का पालन करने को कहा है।
देशभर में नीट (NEET) परीक्षा के पर्चे लीक होने को लेकर मचा हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली का जंतर-मंतर इन दिनों छात्रों और युवा संगठनों के विरोध प्रदर्शनों का मुख्य केंद्र बना हुआ है। हालांकि, सड़कों पर उबलते इस आक्रोश के बीच अब देश के बड़े शैक्षणिक संस्थानों में हलचल तेज हो गई है। आईआईटी रुड़की और दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के बाद अब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) ने भी एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। जेएनयू प्रशासन ने अपने छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे जंतर-मंतर पर चल रहे किसी भी तरह के धरने-प्रदर्शन में शामिल न हों और न ही उस इलाके के आसपास जाएं।
शुक्रवार को जारी इस सर्कुलर में विश्वविद्यालय ने साफ तौर पर कहा है कि इस वक्त छात्रों को अपनी सुरक्षा और अकादमिक जिम्मेदारियों को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। जेएनयू ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सार्वजनिक प्रदर्शनों को लेकर दिए गए पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि कैंपस से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कानून-व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना चाहिए। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी छात्र या कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के तहत कड़ा अनुशासनात्मक एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही, अगर कानून तोड़ते हुए पाया गया तो उन्हें कानूनी पेचीदगियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर
प्रशासन की यह हिदायत सिर्फ जंतर-मंतर या सड़कों तक ही सीमित नहीं है। जेएनयू ने अपने छात्रों और स्टाफ को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर भी अलर्ट किया है। सर्कुलर में कहा गया है कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखें। भ्रामक या माहौल बिगाड़ने वाली बातें लिखने पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि वे अपने परिसर में पढ़ाई-लिखाई का माहौल बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचना चाहते हैं।
डीयू और आईआईटी रुड़की पहले ही ले चुके हैं एक्शन
दरअसल, जेएनयू से ठीक पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईआईटी रुड़की ने भी अपने-अपने परिसरों के लिए ऐसी ही एडवाइजरी जारी की थी। इन सभी संस्थानों का तर्क है कि जंतर-मंतर पर भीड़ और तनाव को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हालांकि, लगातार आ रही इन चेतावनियों के बाद छात्र संगठनों और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच दूरी बढ़ती दिख रही है। छात्रों का कहना है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा में हुई धांधली उनके भविष्य से जुड़ा मामला है और ऐसे में शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है।
राहुल गांधी का तीखा हमला
इसी बीच, विश्वविद्यालयों की इस सख्ती पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी को लेकर प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डीयू के नोटिस को शेयर करते हुए कड़े शब्दों में लिखा, "लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए छात्रों को डराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? याद रखिए, वक्त आने पर आपकी जवाबदेही तय की जाएगी।"
क्या है पूरा मामला
नीट पेपर लीक का मुद्दा इस समय देश की सबसे बड़ी बहसों में से एक बन चुका है। एक तरफ जहां छात्र सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं और फिर से निष्पक्ष परीक्षा कराने की बात कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शैक्षणिक संस्थान कानून-व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें प्रदर्शनों से दूर रखने में जुटे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव