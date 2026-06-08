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NEET: 'आखिर आपकी नजर में क्या है पेपर लीक?' नीट पेपर लीक के बाद संसदीय समिति का NTA से तीखा सवाल

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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नीट विवाद पर संसदीय समिति ने एनटीए से पूछा कि 'पेपर लीक' की परिभाषा क्या है? एनटीए के 'गेस पेपर' वाले दावे पर समिति ने घेरा। सीबीएसई से भी ऑनस्क्रीन मार्किंग के दस्तावेज मांगे गए हैं।

NEET: 'आखिर आपकी नजर में क्या है पेपर लीक?' नीट पेपर लीक के बाद संसदीय समिति का NTA से तीखा सवाल

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा 'नीट-यूजी' (NEET-UG) को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर खबरों में आ गया है। इस बार संसद की एक समिति ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के दावों पर कड़े सवाल उठाए हैं। दरअसल, संसद की स्थायी समिति ने एनटीए से साफ शब्दों में पूछा है कि वह 'पेपर लीक की परिभाषा' स्पष्ट करे। समिति ने यह कड़ा रुख तब अपनाया, जब एनटीए के अधिकारियों ने दावा किया कि उनकी एजेंसी से नीट-यूजी का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था।

समिति के सामने एनटीए का अजीब दावा, मिला करारा जवाब

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थाई समिति इन दिनों नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑनस्क्रीन मार्किंग (OSM) मामलों की बारीकी से समीक्षा कर रही है। इस बेहद महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे हैं।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पिछले हफ्ते समिति ने एनटीए और सीबीएसई (CBSE) के शीर्ष अधिकारियों को तलब किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनवाई के दौरान एनटीए के अधिकारियों ने एक अजीब दलील दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले जो सामग्री बाहर आई थी, वह असल में सिर्फ एक 'गेस पेपर' (अनुमानित प्रश्नपत्र) था, जो लोगों के बीच बांटा गया था। एनटीए के इस दावे पर समिति के सदस्य हैरान रह गए। समिति ने तुरंत अधिकारियों को घेरते हुए पूछा कि अगर परीक्षा का मूल कंटेंट पहले ही बाहर आ जाना पेपर लीक नहीं है, तो फिर एनटीए के नियमों के अनुसार 'पेपर लीक' किसे कहा जाता है? एनटीए को अब 10 जून तक इस बात का लिखित जवाब देना है।

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सीबीएसई की ऑनस्क्रीन मार्किंग पर भी उठे सवाल, दस्तावेज गायब

संसदीय समिति की रडार पर सिर्फ एनटीए ही नहीं, बल्कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) भी है। समिति ने सीबीएसई में लागू ऑनस्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणाली को लेकर कई गंभीर सवाल पूछे हैं। समिति ने बोर्ड से फरवरी 2025, मई 2025 और अगस्त 2025 में जारी किए गए 'प्रस्ताव अनुरोध' (RFP) से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज साझा करने के निर्देश दिए थे। चौंकाने वाली बात यह है कि सूत्रों के अनुसार, सीबीएसई ने अब तक ये महत्वपूर्ण दस्तावेज समिति के सामने पेश नहीं किए हैं। इस मामले में सीबीएसई को सोमवार तक का समय दिया गया है।

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दूसरी तरफ, इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एंट्री ली है। उन्होंने ऑनस्क्रीन मार्किंग (OSM) के लिए वेंडर ठेका लेने वाली कंपनी के चयन में होने वाली गड़बड़ियों और धांधली का पर्दाफाश करने वाले छात्रों की खुलकर सराहना की है।

यह पूरा मामला देश के उन लाखों छात्रों और युवाओं से जुड़ा है, जो दिन-रात मेहनत कर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में संसद की इस समिति द्वारा उठाए गए कदम छात्रों के बीच न्याय की एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 10 जून को एनटीए पेपर लीक की क्या परिभाषा पेश करता है।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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