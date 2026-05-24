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NEET-UG Paper Leak: नीट पेपर लीक के बाद बड़ा एक्शन; अवैध कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET 2026  Paper Leak: लातूर में नीट पेपर लीक के तार जुड़ने के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने अवैध कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल्स और मेस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का कड़ा आदेश जारी किया है।

NEET-UG Paper Leak: नीट पेपर लीक के बाद बड़ा एक्शन; अवैध कोचिंग सेंटर्स को बंद करने का आदेश

NEET-UG Paper Leak: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 (NEET-UG 2026) पेपर लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, इसके दूरगामी परिणाम सामने आने लगे हैं। लातूर में पेपर लीक के तार जुड़ने के बाद अब स्थानीय प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले शैक्षणिक संस्थानों पर बड़ा हंटर चलाया है। जिला उद्योग केंद्र (DIC) ने लातूर इंडस्ट्रियल एस्टेट (MIDC) के भीतर चल रही सभी गैर-औद्योगिक गतिविधियों, विशेष रूप से अवैध कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल्स और मेस को तत्काल प्रभाव से बंद करने का कड़ा आदेश जारी किया है।

सीबीआई की गिरफ्त में हैं मुख्य आरोपी

नीट पेपर लीक मामले की परतें खोलते हुए सीबीआई अब तक इस रैकेट से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें लातूर के एक रिटायर्ड प्रोफेसर पी. वी. कुलकर्णी और लातूर के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान 'रेणुकाई करियर सेंटर' (RCC) के डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर शामिल हैं। मोटेगांवकर के इस आरसीसी कोचिंग संस्थान की महाराष्ट्र के 9 जिलों में शाखाएं हैं और इस साल करीब 30,000 छात्र यहां रजिस्टर्ड थे।

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नियमों की धज्जियां उड़ाकर औद्योगिक भूखंडों पर कब्जा

जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर निखिल पाटिल द्वारा 22 मई को लातूर इंडस्ट्रियल एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष को एक कड़ा नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में औद्योगिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को बिना किसी देरी के तुरंत बंद करने और अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन भैकट्टी और वकील प्रदीप मोरे द्वारा 2023 और 2024 में दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद यह कार्रवाई की गई है।

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नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी मोटेगांवकर ने नियमों को ताक पर रखकर ₹6.56 करोड़ के लीज समझौते के जरिए वर्ष 2054 तक के लिए 16,950 वर्ग फीट का एक बड़ा प्लॉट हासिल किया और उस पर कोचिंग क्लास का अवैध बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया।

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लातूर के एजुकेशन हब पर मंडराया अनिश्चितता का खतरा

वर्षों से लातूर का यह औद्योगिक क्षेत्र छात्रों की सुविधाओं के कारण शहर के एक प्रमुख ‘एजुकेशन हब’ के रूप में विकसित हो चुका था। स्थानीय व्यवसायियों और कोचिंग ऑपरेटरों को डर है कि यदि इस नोटिस को पूरी तरह और कड़ाई से लागू किया गया, तो शहर के पूरे शैक्षणिक इकोसिस्टम पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा और हजारों लोगों की आजीविका छिन जाएगी। वर्तमान में सैकड़ों कोचिंग संस्थान और छोटे व्यापारी भविष्य की कार्रवाई और सरकार द्वारा इस क्षेत्र के नियमितीकरण की उम्मीद में अधिकारियों के अगले स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे हैं।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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