नीट पेपर लीक के 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित, 18 नवंबर को आएगा आदेश
मालूम हो कि सीबीआई ने जुलाई 2026 में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं, कोर्ट ने अगस्त 2026 में मुख्य चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सीबीआई ने 14 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं। वहीं, कोर्ट अब 18 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। मालूम हो कि सबसे पहले सीबीआई ने जुलाई 2026 में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं, कोर्ट ने अगस्त 2026 में मुख्य चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच के लिए मई 2026 में केस दर्ज किया था।
120 सवालों के मेल से खुला था मामला
बता दें कि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक मामला तब सामने आया, जब परीक्षा में पूछे गए सवालों और एक कथित गेस पेपर के बीच समानता पाई गई। गेस पेपर विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों की ओर से तैयार किया गया सवालों का ऐसा संकलन होता है, जिसमें पिछले वर्षों के रुझानों और परीक्षा के पैटर्न के आधार पर संभावित प्रश्न शामिल किए जाते हैं।
3 मई को आयोजित हुई थी परीक्षा
3 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके करीब एक सप्ताह बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि गेस पेपर के कम से कम 120 सवाल नीट यूजी के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। इसके बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया।
संसद से सड़क तक हुआ था विरोध
पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद देशभर में छात्रों के भविष्य और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे। मामला संसद तक पहुंचा और बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन हुए थे। लाखों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर परीक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।
20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हुए थे शामिल
बता दें कि इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट की बात करें, तो इस साल 11.21 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल 720 में से 715 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉपर बने। 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा, जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए।
2027 से कंप्यूटर आधारित होगी NEET परीक्षा
पेपर लीक के बाद सरकार ने नीट परीक्षा में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। 2027 से नीट यूजी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) यानी ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। फिलहाल परीक्षा ऑफलाइन (पेन-एंड-पेपर) मोड में होती है। नई व्यवस्था में स्टूडेंट्स कंप्यूटर पर सवाल हल करेंगे। हालांकि, सिलेबस, प्रश्नों की संख्या, विषय और मार्किंग स्कीम में कोई बदलाव नहीं होगा। उम्मीदवारों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए पहले से मॉक टेस्ट और डेमो की सुविधा भी दी जाएगी, ताकि वे नए सिस्टम के अनुसार तैयारी कर सकें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।