नीट पेपर लीक के 14 आरोपियों पर आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित, 18 नवंबर को आएगा आदेश

मालूम हो कि सीबीआई ने जुलाई 2026 में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं, कोर्ट ने अगस्त 2026 में मुख्य चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सीबीआई ने 14 आरोपियों के नाम दर्ज किए हैं। वहीं, कोर्ट अब 18 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। मालूम हो कि सबसे पहले सीबीआई ने जुलाई 2026 में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद 14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं, कोर्ट ने अगस्त 2026 में मुख्य चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच के लिए मई 2026 में केस दर्ज किया था।

120 सवालों के मेल से खुला था मामला बता दें कि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक मामला तब सामने आया, जब परीक्षा में पूछे गए सवालों और एक कथित गेस पेपर के बीच समानता पाई गई। गेस पेपर विषय विशेषज्ञों और शिक्षकों की ओर से तैयार किया गया सवालों का ऐसा संकलन होता है, जिसमें पिछले वर्षों के रुझानों और परीक्षा के पैटर्न के आधार पर संभावित प्रश्न शामिल किए जाते हैं।

3 मई को आयोजित हुई थी परीक्षा 3 मई को परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके करीब एक सप्ताह बाद पेपर लीक का मामला सामने आया। जांच के दौरान पता चला कि गेस पेपर के कम से कम 120 सवाल नीट यूजी के प्रश्नपत्र से मेल खाते थे। इसके बाद 12 मई को एनटीए ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया।

संसद से सड़क तक हुआ था विरोध पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद देशभर में छात्रों के भविष्य और परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे। मामला संसद तक पहुंचा और बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से लेकर देशभर में हुए विरोध प्रदर्शन हुए थे। लाखों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर परीक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई।

20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हुए थे शामिल बता दें कि इस साल करीब 20 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। रिजल्ट की बात करें, तो इस साल 11.21 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हुए हैं। पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल 720 में से 715 अंकों के साथ ऑल इंडिया टॉपर बने। 19 स्टूडेंट्स ने 700 से ज्यादा, जबकि 138 उम्मीदवारों ने 690 से अधिक अंक हासिल किए।