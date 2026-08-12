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NEET पेपर लीक मामले में दिल्ली कोर्ट ने CBI चार्जशीट पर लिया संज्ञान, कल शुरू होगी सुनवाई

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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NEET पेपर लीक मामले में दिल्ली कोर्ट ने CBI की चार्जशीट का संज्ञान लिया है। 13 आरोपियों पर शिकंजा कसने के साथ ही कोर्ट ने मीडिया लीक पर नाराजगी जताई।

NEET UG 2026 Paper Leak
NEET-UG 2026 पेपर लीक मामला

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस पूरे विवाद में CBI द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। इस कदम के बाद अब आरोपियों के खिलाफ अदालत की कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ेगी। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 13 लोगों को आरोपी बनाया है। वर्तमान में ये सभी 13 आरोपी न्यायिक हिरासत में बंद हैं।

13 आरोपियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा

स्पेशल जज अजय गुप्ता की अदालत ने CBI की फाइनल रिपोर्ट पर गौर करते हुए 13 आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया। यह चार्जशीट प्रतियोगिता परीक्षाओं में धोखाधड़ी, पेपर लीक और अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली फास्ट-ट्रैक कोर्ट के सामने पेश की गई थी। सीबीआई द्वारा अपनी पड़ताल पूरी करने के बाद अदालत अब कल बृहस्पतिवार से आरोपियों पर तय होने वाले आरोपों पर दलीलों की सुनवाई शुरू कर सकती है। इससे छात्रों और उनके माता-पिता में इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी है।

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कोर्ट ने मीडिया में जानकारियां लीक होने पर जताई नाराजगी

सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत के ध्यान में एक गंभीर मुद्दा रखा। जांच एजेंसी ने कहा कि अखबारों और मीडिया में आरोपपत्र के कई गोपनीय हिस्से लगातार छप रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि जिन गवाहों के नाम मीडिया में आ रहे हैं, उनमें से कुछ गवाह नाबालिग भी हो सकते हैं। इससे उनकी सुरक्षा और पहचान पर असर पड़ सकता है।

अदालत ने गवाहों के नाम मीडिया में छापे जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। स्पेशल जज ने कहा कि यह बात बहुत चौंकाने वाली है कि जो तथ्य अभी तक अदालत के रिकॉर्ड में सामने नहीं आए हैं, वे मीडिया में सार्वजनिक हो रहे हैं।

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सीबीआई ने चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि नीट मामले में 12 मई को FIR दर्ज की गई थी। इसके तुरंत बाद ही 72 अधिकारियों और 8 साइबर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक स्पेशल टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई। एजेंसी ने मुस्तैदी दिखाते हुए 13 मई को ही पहली गिरफ्तारी कर ली थी। सबूत जुटाने और नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली सहित देश भर के विभिन्न राज्यों में कुल 92 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी।

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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