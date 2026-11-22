एनटीए से जुड़े तीन चेहरे भी आरोपी, नीट पेपर लीक में 14 पर कानून का शिकंजा; 25 नवंबर से रोज सुनवाई
नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की अदालत ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। अब 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होगी।
लाखों छात्रों की मेहनत पर सेंध लगाने वाले नीट पेपर लीक कांड में अब असली परीक्षा शुरू हो गई है। दिल्ली की अदालत ने शनिवार को 14 आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए। अब कटघरे में खड़े लोगों को सबूतों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। मुकदमे की सुनवाई का रास्ता भी साफ हो गया है। राऊज एवेन्यू कोर्ट की फास्ट ट्रैक अदालत में विशेष जज अजय गुप्ता ने यह कार्रवाई की। आरोप पढ़कर सुनाए गए तो सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने आरोपों से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
यह फैसला अचानक नहीं आया। इससे पहले 18 नवंबर को अदालत ने आरोप तय करने का आदेश दिया था। तब अदालत ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में मामला बनता है। धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों समेत कई अपराध गिनाए गए। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत भी आरोप जोड़े गए। यह धारा कॉपीराइट के उल्लंघन से जुड़ी है।
एनटीए से जुड़े तीन आरोपी
अदालत की टिप्पणी में सबसे अहम बात तीन मुख्य आरोपियों को लेकर रही। ये हैं मनीषा गुरुनाथ मांढरे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हलवदार। अदालत ने कहा कि तीनों लोक सेवक थे। वजह यह कि वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए से जुड़े हुए थे। यानी जिन हाथों में परीक्षा की साख बचाने की जिम्मेदारी थी उन्हीं पर इसे तोड़ने का आरोप है। अदालत के मुताबिक आरोपियों ने बाकी सह-आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रची। इसी साजिश के तहत गोपनीय प्रश्नपत्र अवैध तरीके से हासिल किए गए। अब इन आरोपों को मुकदमे में साबित करने की बारी अभियोजन पक्ष की है। बचाव पक्ष भी अपनी दलीलें रखेगा।
सीबीआई ने दर्ज की थी एफआईआर
मामले की जड़ें मई तक जाती हैं। सीबीआई ने 12 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और एजेंसी ने करीब 20 हजार पन्नों की भारी भरकम चार्जशीट दाखिल की। 12 अगस्त को अदालत ने 13 आरोपियों के खिलाफ इस चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। अगले ही दिन 14 अगस्त को अदालत ने सीबीआई को आगे की जांच की इजाजत दी। बाद में 14वें आरोपी के खिलाफ पूरक चार्जशीट भी दाखिल हुई। आरोपियों की ओर से आरोप तय करने के खिलाफ कई दिन तक दलीलें रखी गईं। अदालत ने 29 अक्तूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
25 नवंबर से रोज होगी सुनवाई
अब सबकी नजर अगले पड़ाव पर है। अदालत ने 25 नवंबर से इस मामले में रोजाना सुनवाई का आदेश दिया है। यानी अब मुकदमा रफ्तार पकड़ेगा। गवाहों की पेशी होगी और सबूत एक-एक कर अदालत के सामने रखे जाएंगे। फास्ट ट्रैक अदालत में रोज सुनवाई होने से फैसला जल्द आने की उम्मीद भी जगी है। इस मामले का असर सिर्फ अदालत के कमरे तक सीमित नहीं है। नीट जैसी परीक्षा में हर साल लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लेकर बैठते हैं। एक पर्चा लीक हो जाए तो पूरी परीक्षा पर सवाल उठ जाता है। ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों का भरोसा डगमगाता है। इसीलिए इस मुकदमे के नतीजे पर देश भर के छात्रों और अभिभावकों की निगाह टिकी है।
फिलहाल आरोप तय होने का मतलब दोष साबित होना नहीं है। यह मुकदमे की शुरुआत भर है। असली फैसला सबूतों और गवाहों की कसौटी के बाद ही आएगा। तब तक आरोपी कानून की नजर में निर्दोष माने जाएंगे। मगर इतना तय है कि पेपर लीक के इस खेल पर अब अदालत की पैनी नजर है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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