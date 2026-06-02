NEET MDS Result 2026, Direct Link: नीट एमडीएस रिजल्ट 2026 natboard.edu.in पर जारी, यहां चेक करें मेरिट लिस्ट
NBEMS NEET MDS Result 2026 Link: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से आज 2 जून 2026 को नीट एमडीएस 2026 का रिजल्ट natboard.edu.in पर जारी कर दिया गया है।
NEET MDS Result 2026 Direct Link: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 'नीट एमडीएस 2026' (NEET MDS 2026) प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड ने परिणाम को एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट के रूप में अपनी आधिकारिक वेबसाइटों natboard.edu.in और nbe.edu.in पर लाइव कर दिया है। 2 मई 2026 को आयोजित हुई इस कठिन परीक्षा में शामिल हुए हजारों डेंटल छात्र बिना किसी लॉगिन क्रेडेंशियल के सीधे रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर अपना स्कोर देख सकते हैं। इस परीक्षा के परिणाम केवल इसी चालू शैक्षणिक सत्र (2026) के एडमिशन के लिए वैलिड रहेंगे।
कैटेगरी-वाइज न्यूनतम क्वालिफाइंग कट-ऑफ
रिजल्ट पीडीएफ जारी होने के साथ ही एनबीईएमएस (NBEMS) ने विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग कट-ऑफ परसेंटाइल भी स्पष्ट कर दिए हैं, जिसके आधार पर ही छात्र काउंसलिंग के लिए योग्य माने जाएंगे।
सामान्य और ईडब्ल्यूएस (General/EWS) वर्ग: इस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50वां परसेंटाइल हासिल करना अनिवार्य है।
एससी, एसटी और ओबीसी (SC/ST/OBC) वर्ग: आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (जिनमें इन श्रेणियों के दिव्यांग छात्र भी शामिल हैं) के लिए योग्यता का पैमाना 40वां परसेंटाइल तय किया गया है।
अनारक्षित दिव्यांग (UR-PwD) वर्ग: राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016 के नियमों के तहत, सामान्य वर्ग के दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45वां परसेंटाइल लाना आवश्यक है।
बोर्ड ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों के अंक निर्धारित परसेंटाइल से कम होंगे, उन्हें मेरिट लिस्ट में कोई रैंक नहीं दी जाएगी और वे काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे।
NEET MDS Result 2026: नीट एमडीएस रिजल्ट 2026 कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए रिजल्ट टैब पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको NEET MDS Result 2026 लिंक पर क्लिक करना होगा।
4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर नीट एमडीएस रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी।
5. अब आप रिजल्ट पीडीएफ फाइल में अपना नाम और रोल नंबर (Ctrl+F) की प्रेस करके चेक कर सकते हैं।
6. इसके बाद आप नीट एमडीएस रिजल्ट 2026 पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए।
7. इसके बाद आप, भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।
जो अभ्यर्थी कटऑफ के समान या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं उन्हें नीट एमडीएस काउंसलिंग 2026 में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) की ओर से जल्द ही नीट एमडीएस काउंसलिंग शेड्यूल 2026 की घोषणा की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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