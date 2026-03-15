Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

NEET MDS 2026: नीट एमडीएस 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें आवेदन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

Mar 15, 2026 09:19 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

NEET MDS 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने NEET MDS 2026 के लिए आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया nbe.edu.in या natboard.edu.in पर शुरू कर दी है।

NEET MDS 2026: नीट एमडीएस 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें आवेदन से जुड़ी हर जरूरी जानकारी

NEET MDS 2026: डेंटल सर्जरी के क्षेत्र में पोस्ट-ग्रेजुएशन (MDS) करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस (NBEMS) ने NEET MDS 2026 के लिए आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार इस राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in या natboard.edu.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा देश भर के विभिन्न डेंटल कॉलेजों में मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (MDS) कोर्सेज में एडमिशन के लिए एकमात्र जरिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा

एनबीईएमएस द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सीमित समय दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि: 14 मार्च 2026 (दोपहर 3:00 बजे से)

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 मार्च 2026 (रात 11:55 बजे तक)

करेक्शन विंडो (सुधार का मौका): 4 अप्रैल से 6 अप्रैल 2026

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 29 अप्रैल 2026

परीक्षा की तिथि: 2 मई 2026 (दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

परिणाम की घोषणा: 2 जून 2026 (संभावित)

ये भी पढ़ें:NEET SS काउंसलिंग राउंड-1 का रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 मार्च है आवेदन की आखिरी तारीख

पात्रता मानदंड

आवेदन करने से पहले छात्रों को अपनी योग्यता सुनिश्चित करनी होगी:

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से BDS (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) की डिग्री होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन: उम्मीदवार का राज्य दंत चिकित्सा परिषद या DCI के पास स्थायी या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

इंटर्नशिप: सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उम्मीदवार की 12 महीने की अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप 31 मई 2026 को या उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए।

ये भी पढ़ें:बड़ी छलांग: देश में खुले 43 नए मेडिकल कॉलेज, MBBS की 11,682 सीटें बढ़ीं

आवेदन शुल्क और परीक्षा का पैटर्न

आवेदन शुल्क: सामान्य (General), ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के लिए शुल्क 3,500 रुपये है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwD) श्रेणी के लिए शुल्क 2,500 रुपये निर्धारित किया गया है।

परीक्षा पैटर्न: यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी, जिसमें कुल 240 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र को दो भागों (पार्ट A और पार्ट B) में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में फिर शुरू होगा MBBS कोर्स, NMC को भेजा आवेदन

आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'NEET MDS 2026' के टैब पर क्लिक करें।

3. 'New Registration' लिंक पर जाकर अपनी जानकारी भरें और लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और इंटर्नशिप की जानकारी दर्ज करें।

5. निर्धारित प्रारूप में फोटो, सिग्नेचर और अंगूठे का निशान अपलोड करें।

6. परीक्षा शहर का चयन करें और ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करें।

7. भविष्य के लिए 'Confirmation Page' का प्रिंटआउट जरूर लें।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी भ्रम की स्थिति में केवल आधिकारिक सूचना बुलेटिन को ही आधार मानें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
NEET
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, Board Results 2026 , Bihar Board Result 2026 , CBSE Board Result 2026 , UP Board Result 2026 और सरकारी जॉब अपडेट्स हिंदी में पाने के लिए आज ही Live Hindustan App डाउनलोड करें।