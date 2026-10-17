नीट एमडीएस 2026 के लिए सभी कैटेगरी की कटऑफ घटी, देखें नया क्वालिफाइंग स्कोर
NEET MDS Cut off : एमडीएस के लिए नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ कम कर दी गई है। इससे उन उम्मीदवारों को पोस्टग्रेजुएट डेंटल एडमिशन के लिए क्वालिफाई करने का एक और अवसर मिल गया है, जो पहले तय की गई मिनिमम कटऑफ को पार नहीं कर पाए थे।
NEET MDS Cut off : एमडीएस यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी 2026 के लिए नीट की क्वालिफाइंग कट ऑफ कम कर दी गई है। इससे उन उम्मीदवारों को पोस्टग्रेजुएट डेंटल एडमिशन के लिए क्वालिफाई करने का एक और अवसर मिल गया है, जो पहले तय की गई मिनिमम कटऑफ को पार नहीं कर पाए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए सभी तीन कैटेगरी की क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 20.576 अंक कम कर दिया है। यह फैसला जनरल , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों पर लागू होगा।
NEET MDS 2026 Cut Off : नई नीट एमडीएस कटऑफ
कैटेगरी- सामान्य (UR/EWS)- पहले क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल थे- 50, रिवाइज पर्सेंटाइल- 29.424, रिवाइज कटऑफ- 234 (960 में से)
कैटेगरी-- SC/ST/OBC (इन श्रेणियों में शामिल दिव्यांग उम्मीदवार भी)- पहले क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल थे- 40, रिवाइज पर्सेंटाइल-- 19.424, रिवाइज कटऑफ- 200
अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार (UR-PwD) , पहले क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल थे-45, रिवाइज पर्सेंटाइल-24.424 , नई कटऑफ 218 (960 में से)
कट-ऑफ कम होने का क्या मतलब है
क्वालिफाइंग परसेंटाइल वह न्यूनतम सीमा है जिसे उम्मीदवारों को एडमिशन प्रक्रिया के लिए क्वालिफाई करने के लिए पार करना होता है। इसे कम करने से वे उम्मीदवार भी पात्र हो सकते हैं, जो पहले के मानदंडों के अनुसार क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। हालांकि क्वालिफाइंग कट-ऑफ पार कर लेने से ही MDS सीट मिलने की गारंटी नहीं मिलती है। एडमिशन लागू पात्रता शर्तों, मेरिट रैंक, सीटों की उपलब्धता और काउंसलिंग के नियमों पर निर्भर करेगा।
क्या NEET-MDS रैंक बदलेंगे
नहीं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने स्पष्ट किया है कि 2 जून को रिजल्ट नोटिफिकेशन के साथ जारी की गई NEET-MDS 2026 की रैंक में कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय ने परीक्षा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वे कम क्वालिफाइंग परसेंटाइल के आधार पर संशोधित रिजल्ट जारी करें और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) से कहा है कि वह इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करे।
उम्मीदवारों को संशोधित रिजल्ट की जानकारी और काउंसलिंग से जुड़े अपडेट के लिए NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट और MCC पोर्टल चेक करना चाहिए। साथ ही उन्हें NEET-MDS 2026 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में बताई गई पात्रता शर्तों को भी पूरा करना होगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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