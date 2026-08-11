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NEET MBBS Rank List : 600 से कम अंक वाला टॉप पर, जारी हुई सरकारी स्कूल कोटे की नीट मेरिट लिस्ट

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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NEET MBBS Merit List : सरकारी स्कूल कोटा की स्टेट मेरिट लिस्ट में 599 अंक पाने वाला छात्र दिनेश एम रैंक 1 पर हैं। 600 या उससे ऊपर वाला एक भी नहीं है। स्टेट कोटे की एमबीबीएस बीडीएस सीटों पर सरकारी स्कूल के छात्रों को साढ़े सात फीसदी आरक्षण मिलता है।

NEET MBBS Merit List
नीट एमबीबीएस सीट

NEET UG 2026 Merit List : तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए नीट यूजी 2026 की स्टेट रैंक लिस्ट जारी कर दी है। इसमें तीन तरह की मेरिट लिस्ट जारी की गई है- सरकारी कोटा एमबीबीएस व बीडीएस सीटों पर दाखिले के लिए स्टेट मेरिट लिस्ट, मैनेजमेंट कोटा स्टेट मेरिट लिस्ट और तीसरी तमिलनाडु के सरकारी स्कूल साढ़े 7 फीसदी कोटे पर दाखिले लिए मेरिट लिस्ट। सरकारी स्कूल कोटा की स्टेट मेरिट लिस्ट में 599 अंक पाने वाला छात्र दिनेश एम रैंक 1 पर हैं। 600 या उससे ऊपर वाला एक भी नहीं है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में स्टेट कोटे की एमबीबीएस बीडीएस सीटों पर सरकारी स्कूल के छात्रों को साढ़े सात फीसदी आरक्षण मिलता है।

सरकारी स्कूल कोटा 7.5% आरक्षण सूची में परीक्षा में 500 या 500 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 183 है। मैनेजमेंट कोटा में 500 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 2,514 उम्मीदवार हैं।

इस सूची में हाईएस्ट स्कोर 599 है, इसलिए शीर्ष 3 स्थान पाने वाले उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं:

दिनेश एम - नीट अंक: 599 (रैंक 1), वर्ग: SC

धरनिशन बीएस- नीट अंक: 595 (रैंक 2), वर्ग: MBC&DNC

राजेश आर- नीट अंक: 595 (रैंक 3), वर्ग: BC

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गवर्नमेंट कोटा लिस्ट में 705 अंक वाला टॉप पर

मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 स्कोर के आधार पर जारी इस मेरिट लिस्ट में कुल 66,507 मेडिकल अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अब वे अभ्यर्थी MBBS और BDS कोर्स में एडमिशन के लिए तमिलनाडु स्टेट मेडिकल काउंसलिंग 2026 में हिस्सा ले सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने नीट यूजी 2026 एग्जाम क्वालिफाई किया है, तमिलनाडु नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्टर किया है और जिनका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में आया है, वे राज्य में 85 फीसदी स्टेट कोटे की सीटों की रेस में शामिल हो सकते हैं। तमिलनाडु स्टेट नीट मेरिट लिस्ट 2026 में शामिल 66507 उम्मीदवारों के लिए राज्य काउंसलिंग के जरिए सिर्फ 13999 MBBS सीटें उपलब्ध हैं।

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705 अंक पाने वाला छात्र बना टॉपर

नीट यूजी स्टेट मेरिट लिस्ट में 720 में से 705 अंक (99.99915 पर्सेंटाइल) पाने वाले वेंकटापति वेलायूथम वीए को रैंक 1 मिली है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 12 है। 700 अंक पाने वाले श्रीनिका वी दूसरे स्थान पर हैं। लिस्ट में 680 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 19 उम्मीदवार हैं। रैंक 1 से लेकर रैंक 19 तक के सभी उम्मीदवारों ने 680 या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं। 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 121 उम्मीदवार हैं।

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MCC AIQ कोटा नीट यूजी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग शुरू

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों के लिए NEET UG काउंसलिंग 2026 के राउंड 1 की चॉइस-फिलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। राउंड 1 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5 अगस्त को शुरू हुई थी, जबकि चॉइस फिलिंग 7 अगस्त को शुरू हुई। MCC ने राउंड 1 के लिए 'रीसेट रजिस्ट्रेशन' का विकल्प भी शुरू कर दिया है। MCC ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती से गलत जानकारी भर दी है या गलत विकल्प चुन लिए हैं तो वे 'अनलॉक/रीसेट रजिस्ट्रेशन' विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को ठीक कर सकते हैं। यह सुविधा 12 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


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