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NEET MBBS Cut Off : नीट में 500 स्टेट रैंक वाले को सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS संभव

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, रांची
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NEET MBBS Cut off : पिछले साल झारखंड में जेनरल कैटेगरी रैंक 426 क्लोजिंग रैंक थी। इस वर्ष रिम्स में 70 सीटें बढ़ रही हैं, जिसके आधार पर 500 स्टेट रैंकवाले छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है।

NEET MBBS Cut Off : नीट में 500 स्टेट रैंक वाले को सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS संभव

नीट यूजी के परिणाम घोषित होने के साथ ही अब मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। झारखंड के छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष कुल 800 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश होगा। इनमें राज्य और ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से नामांकन लिया जाएगा। पिछले साल झारखंड में जेनरल कैटेगरी रैंक 426 क्लोजिंग रैंक थी। इस वर्ष रिम्स में 70 सीटें बढ़ रही हैं, जिसके आधार पर 500 स्टेट रैंकवाले छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि स्टेट काउंसिलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। उनका कहना है कि कई मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ने का प्रस्ताव है। यदि सीटें बढ़ती हैं तो और 100 रैंक यानी 600 रैंक तक बढ़ने की उम्मीद रहेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, देशभर में इस वर्ष 33000 रैंक बढ़ने की संभावना है। पिछले सत्र में ऑल इंडिया रैंक में 27000 क्लोजिंग रैंक था। राज्य कोटे की काउंसिलिंग झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद और ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (एमसीसी) कराएगी। इस वर्ष सबसे बड़ा बदलाव रिम्स रांची में हुआ है, जहां एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 कर दी गई है।

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झारखंड के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें

छह प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कुल 800 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं। इनमें सबसे अधिक 250 सीटें रिम्स रांची में हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में 150 सीटें और एसएनएमएमसीएच, धनबाद में 100 सीटें हैं। इनके अलावा शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज (हजारीबाग), फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज (दुमका) और मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज (पलामू) में भी 100-100 सीटें निर्धारित हैं।

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निजी कॉलेजों की स्थिति

झारखंड के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 700 सीटों पर नामांकन होगा। एमसीआई के 13 जुलाई के आंकड़ों के अनुसार मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में 250, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज विश्रामपुर गढ़वा में 150, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल जमशेदपुर में 200 और इसी साल शुरू हुए सिदो-कान्हू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 100 सीटें हैं।

2025 में तीसरे राउंड के बाद क्लोजिंग स्कोर

| संस्थान | जेनरल | बीसी 1 | एससी | एसटी |

| रिम्स | 549 | 546 | 452 | 327 |

| एमजीएमएमसीएच | 533 | 527 | 419 | 348 |

| एसएनएमएमसीएच | 534 | 533 | 428 | 324 |

| हजारीबाग | 527 | 526 | 412 | 330 |

| दुमका | 521 | 519 | 417 | 304 |

| पलामू | 519 | 519 | 401 | 302 |

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छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 800 एमबीबीएस सीटें हैं। राज्य के चार निजी मेडिकल कॉलेजों में 700 सीटें हैं।

चॉइस फिलिंग में न करें जल्दबाजी: बृजमोहन

काउंसिलिंग प्रक्रिया के विशेषज्ञ बृजमोहन ओझा ने बताया कि बेहतर रैंक होने के बावजूद गलत चॉइस फिलिंग के कारण कई बार अभ्यर्थियों को पसंदीदा मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता। अमूमन छात्र केवल कुछ चुनिंदा कॉलेजों का ही विकल्प भरते हैं, जबकि सुरक्षित प्रवेश के लिए अधिकतम विकल्प देना एक बेहतर रणनीति मानी जाती है। कहा, अभ्यर्थी सभी जरूरी दस्तावेज व्यवस्थित कर लें।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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