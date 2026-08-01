NEET : MBBS की ये सीटें फंसाकर रखते हैं टॉप रैंकर, अटक जाते हैं बॉर्डरलाइन नीट रैंक वाले, क्या है वजह
दिल्ली में मेडिकल कॉलेज दाखिले के लिए दो काउंसलिंग प्राधिकरणों के होने के चलते टॉप रैंक वाले उम्मीदवार दिल्ली की दो अलग-अलग (समानांतर) काउंसलिंग प्रक्रियाओं में एक साथ सीटें ब्लॉक करके बैठे रहते हैं।
नीट यूजी में बॉर्डरलाइन रैंक हासिल करने वाले सैकड़ों एमबीबीएस अभ्यर्थियों को या तो दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ रहा है या फिर दिल्ली की स्ट्रे वैकेंसी राउंड का इंतजार करना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि दिल्ली का डबल नीट यूजी काउंसलिंग सिस्टम जिसके चलते नीट के टॉप रैंक वाले उम्मीदवार एक साथ एक से अधिक एमबीबीएस सीटें फंसाकर रखते हैं। दिल्ली में मेडिकल कॉलेज दाखिले के लिए दो काउंसलिंग प्राधिकरणों के होने के चलते टॉप रैंक वाले उम्मीदवार दिल्ली की दो अलग-अलग (समानांतर) काउंसलिंग प्रक्रियाओं में एक साथ सीटें ब्लॉक करके बैठे रहते हैं।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कई टॉप रैंक वाले उम्मीदवार जिनकी रैंक 54, 68, 76, 103, 183, 243 और 273 थी, वे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) दोनों की सीट अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल थे। इससे उन्हें सीट चुनने का फाइनल फैसला लेने से पहले एक साथ कई सीटों का ऑप्शन बनाए रखने का मौका मिल रहा है, जबकि कम रैंक वाले उम्मीदवारों के लिए सीटों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। टॉपरों द्वारा सीटें दबाए रखने से कुछेक रैंक या अंक से चूक रहे छात्रों के लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं।
दिल्ली में कौन किन सीटों की काउंसलिंग कराता है
MCC दिल्ली के कुछ कॉलेजों (जैसे MAMC, LHMC, UCMS, VMMC) में 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% दिल्ली कोटा की काउंसलिंग कराता है। वहीं, GGSIPU दिल्ली के अन्य कॉलेजों (BSAMCH और NDMC) में 85% दिल्ली कोटा के तहत अलग से काउंसलिंग कराता है।
क्यों होती है मुश्किल
चूंकि ये दोनों काउंसलिंग अथॉरिटी के सिस्टम अलग-अलग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, इसलिए टॉप रैंक वाले उम्मीदवार अपनी अंतिम पसंद तय करने से पहले दोनों जगहों पर अस्थायी रूप से सीट रोक कर रख सकते हैं।
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि यह व्यवस्था की संरचनात्मक समस्या है, न कि किसी काउंसलिंग एजेंसी की विफलता। चूंकि अधिकांश राज्यों में एक ही काउंसलिंग प्रणाली है, इसलिए वहां एक छात्र एक साथ दो अलग-अलग सिस्टम में सीट नहीं रोक सकता। लेकिन दिल्ली में दो स्वतंत्र प्रणालियां होने के कारण यह संभव हो जाता है। इसका सबसे अधिक नुकसान उन छात्रों को होता है जिनकी NEET रैंक शुरुआती कटऑफ से थोड़ी नीचे होती है। उन्हें यह स्पष्ट नहीं होता कि बाद में सीट खाली होगी या नहीं। ऐसे में कई छात्र सीट गंवाने के डर से दूसरे राज्यों के कॉलेजों में प्रवेश ले लेते हैं। एक बार ऐसा करने पर वे दिल्ली की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अयोग्य हो जाते हैं, भले ही बाद में दिल्ली में सीट खाली हो जाए।
एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "या तो इंतजार करें और उम्मीद करें कि सीट खाली होगी, या फिर दूसरे राज्य में दाखिला ले लें, क्योंकि एक साल गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते।"
क्या नियमों का उल्लंघन हो रहा है?
विशेषज्ञों का कहना है कि उम्मीदवार दोनों काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भाग लेकर कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं। समस्या यह है कि दोनों सिस्टम एक-दूसरे से जुड़े नहीं हैं, इसलिए अंतिम विकल्प चुनने तक दोनों जगह की सीटें रोकी जा सकती हैं। रिपोर्ट में एक उदाहरण भी दिया गया है, जिसमें 183 रैंक वाले उम्मीदवार को MCC के जरिए VMMC और GGSIPU के जरिए BSAMCH दोनों में सीट आवंटित हुई।
दिल्ली में
- मेडिकल दाखिले दो अलग-अलग काउंसलिंग एजेंसियां काम करती हैं।
- MCC: ऑल इंडिया कोटा ( AIQ) सीटों के साथ MAMC, LHMC, UCMS, VMMC, ABVIMS-RML जैसे मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग कराता है।
- GGSIPU: BSAMCH और NDMC मेडिकल कॉलेज की 85% दिल्ली कोटा सीटों पर दाखिला कराता है।
- दोनों के अलग-अलग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं।
यदि उम्मीदवार दोनों जगह सीट पा ले, तो एक सीट चुनने तक दूसरी सीट खुद ब खुद रद्द नहीं होती। इस कारण कई सीटें अंतिम निर्णय तक अन्य छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं हो पातीं। ओवरलैपिंग अलॉटमेंट के लिए कोई ऑटोमेटिक कैंसलेशन नहीं होता है।
ज्यादातर राज्यों में
- सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए एक ही काउंसलिंग प्राधिकरण होता है।
- केवल एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म होता है।
- एक राउंड से दूसरे राउंड में सीटें जल्दी खाली होकर आगे बढ़ जाती हैं।
क्या है हल
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, साझा (कॉमन) काउंसलिंग प्लेटफॉर्म या ऐसा एकीकृत सॉफ्टवेयर विकसित करना दीर्घकालिक समाधान हो सकता है, जो छात्र द्वारा अंतिम विकल्प चुनते ही दूसरी सीट अपने आप रद्द कर दे।
राज्य नहीं छोड़ना चाहते काउंसलिंग सिस्टम से अपना नियंत्रण
यह भी ऑप्शन सुझाया गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को एक ही स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के अधीन लाया जाए, जैसा कि कई अन्य राज्यों में होता है। हालांकि, स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण इस तरह के सुधार लागू करना आसान नहीं है। आमतौर पर राज्य दाखिले के काउंसलिंग सिस्टम से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए अनिच्छुक रहते हैं।
विशेषज्ञों का यह भी सुझाव है कि यदि किसी छात्र को अगले राउंड में नई सीट मिल जाती है, तो MCC उसकी पहले से आवंटित सीट अपने आप रद्द कर दे, जिससे सीटें जल्दी खाली हों और अन्य छात्रों को समय पर अवसर मिल सके।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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