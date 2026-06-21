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NEET एग्जाम से चंद घंटे पहले की खुदकुशी, हैदराबाद और गाजियाबाद में भी छात्रों ने दी जान

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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हरियाणा के हिसार में नीट परीक्षा से कुछ घंटे पहले 19 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। वहीं, हैदराबाद और गाजियाबाद में भी परीक्षा के तनाव में दो छात्रों ने जान दे दी।

NEET एग्जाम से चंद घंटे पहले की खुदकुशी, हैदराबाद और गाजियाबाद में भी छात्रों ने दी जान

नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को निर्धारित थी। इसी बीच बेहद दर्दनाक मामला हरियाणा के हिसार जिले से सामने आया है। यहां एक 19 साल की होनहार बच्ची ने नीट की परीक्षा से ठीक चंद घंटे पहले जहर खाकर अपनी जान दे दी। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों जैसे कि हैदराबाद और गाजियाबाद से भी ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबरें आई हैं। हिसार के बरवाला इलाके के ढाणी खान बहादुर गांव की रहने वाली एक 19 वर्षीय छात्रा के लिए रविवार का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ।

परिवार वालों के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 11 बजे उसे नीट का एग्जाम देने जाना था। लेकिन परीक्षा हॉल तक पहुंचने से कुछ घंटे पहले ही उसने घर पर कीटनाशक पी लिया। आनन-फानन में उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह बच्ची राजस्थान के सीकर में रहकर दिन-रात मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। यह उसका तीसरा अटेम्प्ट था। पहली बार में वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। इसके बाद उसने और मेहनत की, लेकिन दूसरी बार जब उसने एग्जाम दिया, तो पेपर लीक के विवाद ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया और परीक्षा रद्द हो गई।

अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिख फंदे से झूल गई सना

अभी हिसार की खबर का दर्द कम भी नहीं हुआ था कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से भी एक दिल तोड़ने वाली खबर आ गई। यहां नीट यूजी की दोबारा परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, 20 जून को 19 साल की शेख सना ने दुपट्टे से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मियापुर पुलिस स्टेशन इलाके के एक अपार्टमेंट में सना अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। उसके पिता शेख जाफर हुसैन रोजी-रोटी कमाने कुवैत गए हुए हैं और मां कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के प्रोड्डटूर गई थीं।

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पुलिस के मुताबिक, सना ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। अंग्रेजी में लिखे इस नोट में उसने साफ-साफ लिखा है कि उसकी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। सना ने पिछले साल भी यह एग्जाम दिया था पर वो पास नहीं हो सकी थी। इसके बाद उसने जमकर कोचिंग ली और पिछले महीने भी परीक्षा में बैठी थी। रविवार को होने वाले री-एग्जाम की वो तैयारी कर रही थी, लेकिन पढ़ाई के भयानक स्ट्रेस और परिवार की उम्मीदों के बोझ तले वो पूरी तरह टूट गई।

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22 साल के जतिन ने खुदकुशी से पहले बनाया वीडियो

इस जानलेवा सिलसिले की एक और कड़ी यूपी के गाजियाबाद से जुड़ी है। विजयनगर थाना क्षेत्र में नीट की तैयारी कर रहे 22 साल के युवक जतिन कुमार ने भी फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 19 जून की सुबह करीब 8 बजे जब पुलिस को इस घटना की खबर मिली, तो पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ था।

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पुलिस की तफ्तीश में एक बेहद अहम बात सामने आई है। जतिन ने मौत को गले लगाने से पहले अपने मोबाइल में एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। फिलहाल पुलिस इस वीडियो की गहराई से पड़ताल कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर किस मानसिक दबाव में आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया। जतिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह फांसी लगने के बाद दम घुटना बताई गई है। शरीर पर किसी और तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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