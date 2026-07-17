NEET MBBS Cut off 2026 : कितने मार्क्स व रैंक पर मिल सकती है सरकारी एमबीबीएस सीट, कटऑफ क्या रहने के आसार

NEET UG 2026: एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब एमबीबीएस , बीडीएस और बीएससी नर्सिंग दाखिले के लिए एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी जल्द ही नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा।

एमसीसी काउंसलिंग 2025 विभिन्न राज्यों में 15 फीसदी ऑल इंडिया कोटा सीटों और एएमयू, बीएचयू, जेएमआई और ईएसआईसी की 100 फीसदी सीटों के लिए आयोजित की जाती है। राज्यों में स्टेट मेडिकल कॉलेजों में 85 फीसदी सीटों के लिए स्टेट काउंसलिंग कमिटी काउंसलिंग शेड्यूल जारी करेगी। नीट यूजी 2026 में बैठने वाले 20 लाख छात्रों में से 11.21 लाख ने परीक्षा पास की है। नीट के माध्यम से ही देश भर के मेडिकल व डेंटल कॉलेजों में संचालित एमबीबीएस, बीडीएस कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इसके अलावा बीएएमएस, बीएचएमएस, बीवीएससी, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में भी इससे दाखिला मिलता है।

देश भर में एमबीबीएस की 1,36,939 सीटें नए सीट मैट्रिक्स के मुताबिक देशभर में 9,911 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद देश में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 1,36,939 हो गई है।

NEET UG 2026 क्वालिफाइंग कट-ऑफ: कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स

नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार, क्वालिफाइंग परसेंटाइल हर साल एक जैसा रहता है, भले ही उस परसेंटाइल तक पहुंचने के लिए जरूरी मार्क्स पेपर की मुश्किल और स्टूडेंट्स के कुल परफॉर्मेंस के आधार पर बदलते रहते हैं। आसान शब्दों में इस साल जनरल या EWS कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट ने 720 में से 213 या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, तो उसने परीक्षा पास कर ली है। OBC, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए यह सीमा 177 मार्क्स और उससे ज़्यादा है।

कैटेगरी | क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल | 2025 कटऑफ | 2026 कटऑफ यूआर (UR) / ईडब्ल्यूएस (EWS) | 50वां पर्सेंटाइल | 686–144 | 715–213 | ओबीसी (OBC) | 40वां पर्सेंटाइल | 143–113 | 212–177 |

एससी (SC) | 40वां पर्सेंटाइल | 143–113 | 212–177 |

एसटी (ST) | 40वां पर्सेंटाइल | 143–113 | 212–177 |

यूआर (UR) / ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूबीडी (EWS-PwBD) | 45वां पर्सेंटाइल | 143–127 | 212–194 |

ओबीसी-पीडब्ल्यूबीडी (OBC-PwBD) | 40वां पर्सेंटाइल | 126–113 | 193–177 |

एससी-पीडब्ल्यूबीडी (SC-PwBD) | 40वां पर्सेंटाइल | 126–113 | 193–177 |

एसटी-पीडब्ल्यूबीडी (ST-PwBD) | 40वां पर्सेंटाइल | 126–113 | 191–178 |

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असल में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए? कट-ऑफ के साथ-साथ, NTA ने कैटेगरी के हिसाब से उन स्टूडेंट्स की संख्या का ब्योरा भी जारी किया जिन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल किए। कुल मिलाकर, इस साल सभी कैटेगरी में लगभग 11.21 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। इस साल 2025 की तुलना में क्वालिफाइंग मार्क्स काफी बढ़ गए हैं।

कितने कितने अभ्यर्थी कितने कटऑफ अंक के दायरे में UR/EWS: 50वां परसेंटाइल | कटऑफ: 715–213 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 996,935

OBC: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 81,111

SC: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 29,947

ST: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 12,452

UR/EWS-PwBD: 45वां परसेंटाइल | कटऑफ: 212–194 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 480

OBC-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 193–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 185

SC-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 193–177 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 64

ST-PwBD: 40वां परसेंटाइल | कटऑफ: 191–178 | क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार: 11

सरकारी MBBS सीट पाने के लिए NEET कट-ऑफ 2026 क्या है? क्वालिफाइंग कट-ऑफ आपको बताता है कि आप रेस में हैं या नहीं। यह आपको यह नहीं बताता कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। असल सरकारी MBBS सीट के लिए जरूरी मार्क्स आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके होम स्टेट और काउंसलिंग राउंड कैसे होते हैं, इस पर निर्भर करते हैं।

680 और उससे अधिक: एम्स दिल्ली (AIIMS Delhi) और अन्य शीर्ष स्तरीय सरकारी संस्थानों में प्रवेश की प्रबल दावेदारी है।

650 – 679: कई प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अच्छी संभावनाएं हैं।

625 – 649: अखिल भारतीय कोटा (All India Quota) और राज्य कोटा काउंसलिंग दोनों के माध्यम से प्रवेश के उचित अवसर हैं।

600 – 624: खासकर राज्य-स्तरीय काउंसलिंग के माध्यम से ठीक-ठाक अवसर उपलब्ध हैं।

550 – 599: आपका परिणाम काफी हद तक आपके राज्य के कट-ऑफ (cut off) और आपकी आरक्षण श्रेणी पर निर्भर करता है।

550 से नीचे: इस स्कोर पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश पाना काफी कठिन है; हालांकि, आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अभी भी राज्य-कोटा के अंतर्गत विकल्प मिल सकते हैं।

पिछले साल 2025 में किस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की क्या क्लोजिंग रैंक कटऑफ रही

पिछले वर्ष के शीर्ष 20 सरकारी एमबीबीएस (MBBS) कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक (Closing Ranks) श्रेणी-वार (General, OBC, SC, ST) इस प्रकार रही है:

एम्स (AIIMS) दिल्ली: जनरल- 48, ओबीसी- 207, एससी- 644, एसटी- 1405

एमएएमसी (MAMC), दिल्ली विश्वविद्यालय: जनरल- 103, ओबीसी- 381, एससी- 5218, एसटी- 5543

वीएमएमसी (VMMC): जनरल- 132, ओबीसी- 232, एससी- 2934, एसटी- 7556।

अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल: जनरल- 215, ओबीसी- 1125, एससी- 14062, एसटी- 14191।

जिपमर (JIPMER) पुडुचेरी: जनरल- 260, ओबीसी- 748, एससी- 3877, एसटी- 12503।

एम्स (AIIMS) जोधपुर: जनरल- 392, ओबीसी- 766, एससी- 6920, एसटी- 7835।

यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली विश्वविद्यालय: जनरल- 559, ओबीसी- 2106, एससी- 13670, एसटी- 14605।

एम्स (AIIMS) भुवनेश्वर: जनरल- 785, ओबीसी- 1481, एससी- 6034, एसटी- 23884।

एम्स (AIIMS) ऋषिकेश: जनरल- 816, ओबीसी- 1104, एससी- 8240, एसटी- 33497।

बीजे (BJ) मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद: जनरल- 889, ओबीसी- 12234, एससी- 16367, एसटी- 73018।

एम्स (AIIMS) नागपुर: जनरल- 1030, ओबीसी- 1520, एससी- 8697, एसटी- 16192।

सेठ गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज और केईएम (KEM) अस्पताल: जनरल- 1126, ओबीसी- 3703, एससी- 18686, एसटी- 85260।

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड: जनरल- 1173, ओबीसी- 2597, एससी- 15754, एसटी- 125063।

मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई: जनरल- 1296, ओबीसी- 1324, एससी- 6518, एसटी- 52428।

एम्स (AIIMS) मंगलागिरी: जनरल- 1357, ओबीसी- 2575, एससी- 15552, एसटी- 31007।

एम्स (AIIMS) रायपुर: जनरल- 1376, ओबीसी- 2016, एससी- 22885, एसटी- 96012।

बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट: जनरल- 1642, ओबीसी- 15715, एससी- 39918, एसटी- 42980।

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बीएचयू (BHU): जनरल- 1709, ओबीसी- 2620, एससी- 20606, एसटी- 28782।

यहां एडमिशन डेटा के हालिया ट्रेंड्स के आधार पर अलग-अलग स्कोर रेंज के बारे में एक मोटा अंदाजा दिया गया है। याद रखें, ये जानकारी पर आधारित उम्मीदें हैं, न कि आधिकारिक आंकड़े, क्योंकि असल क्लोजिंग रैंक तभी पता चलेगी जब MCC और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज उन्हें जारी करेंगी। कुछ करियर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 625 और उससे अधिक स्कोर करने वाले जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स आमतौर पर सरकारी MBBS सीट के लिए अधिक सुरक्षित स्थिति में होते हैं, जबकि रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अक्सर काफी कम स्कोर पर भी मौके मिल जाते हैं, क्योंकि AIQ और स्टेट कोटा दोनों में कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन होता है।

यह याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ़ मोटे तौर पर संकेत हैं जो पिछली काउंसलिंग प्रक्रियाओं के आधार पर निकाले गए हैं। आपके चुने जाने के असल चांस आपकी फाइनल ऑल इंडिया रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक, आपके राज्य में उपलब्ध सीटों की संख्या और आप काउंसलिंग के किन राउंड में हिस्सा लेते हैं, इस पर निर्भर करेंगे।

NEET कट-ऑफ क्या है? यह समझना जरूरी है कि NTA हर साल दो बहुत अलग-अलग चीजें जारी करता है, और ज्यादातर कन्फ्यूजन उन्हें आपस में मिलाने से ही शुरू होता है। क्वालिफाइंग कट-ऑफ असल में वह मिनिमम परसेंटाइल (और उसके बराबर मार्क्स) है जिसे NEET UG में क्वालिफाइड घोषित होने के लिए कैंडिडेट को पार करना होता है। इसे क्लियर करने पर आप MBBS, BDS, AYUSH कोर्स और B.Sc नर्सिंग की काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अकेले इसके आधार पर कहीं भी सीट मिलने की गारंटी नहीं होती।