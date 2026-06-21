कुछ ही घंटे में देना था NEET का एग्जान, कीटनाशक पीकर 19 वर्षीय छात्रा ने खत्म की अपनी जिंदगी
हिसार में नीट परीक्षा देने से ठीक पहले 19 साल की एक छात्रा ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। यह उसका तीसरा प्रयास था, पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।
मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का एक और सपना उस वक्त खौफनाक हादसे में तब्दील हो गया जब हरियाणा के हिसार जिले में एक 19 साल की छात्रा ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। चूंकी आज नीट यूजी की दोबारा परीक्षा होनी थी इसके मद्देनजर देश भर में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा को लेकर एक अजीब सी बेचैनी देखने को मिल रही है। इसी गहमागहमी और तनाव के बीच, रविवार की सुबह एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई। नीट की तैयारी कर रही इस छात्रा ने परीक्षा केंद्र पर जाने से कुछ ही घंटे पहले अपने घर पर कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली। यह दिल दहला देने वाला हादसा बरवाला इलाके के गांव ढाणी खान बहादुर में हुआ है, जिसने पूरे इलाके में मातम पसार दिया है। परिवार वालों के लिए यह यकीन कर पाना नामुमकिन हो रहा है कि जो बच्ची रात भर जागकर मन लगाकर पढ़ रही थी, वो सुबह अचानक ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगी।
क्या हुआ रविवार की सुबह?
रविवार का दिन था और सुबह के करीब 11 बजे उसे अपने परीक्षा केंद्र के लिए निकलना था। लेकिन सुबह करीब 10 बजे छात्रा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगीं। उस वक्त घर पर उसकी मां मौजूद थीं। बेटी की बिगड़ती हालत देखकर मां घबरा गईं और फौरन उसे गांव के ही एक स्थानीय डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने हालात को काबू में करने के लिए उसे एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जब परिवार के सदस्यों ने घबराहट में उससे पूछा कि आखिर उसे क्या हुआ है, तब उसने बताया कि उसने घर में रखा कीटनाशक (Pesticide) पी लिया है। यह सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन-फानन में उसे गंभीर हालत में हिसार के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सीकर में तैयारी
अगर इस बच्ची के सफर पर नजर डालें तो पता चलता है कि वह राजस्थान के सीकर में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। सीकर, जो अब कोचिंग का एक बड़ा गढ़ बन चुका है, वहां रहकर उसने अपनी रातों की नींदें कुर्बान की थीं। यह मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए उसका तीसरा प्रयास था। उसकी कहानी भी आज के दौर के उन लाखों बच्चों जैसी ही थी, जो कड़े मुकाबले के बीच पिस रहे हैं। पहले प्रयास में वह क्वालीफाई नहीं कर पाई थी। इसके बाद उसने हार नहीं मानी और दूसरी बार पूरी ताकत से परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक के बड़े विवाद के चलते वह परीक्षा ही रद्द हो गई। शायद इस बात ने भी उसके जहन पर गहरा असर डाला होगा।
वह बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी: पिता बोले
मृतका के पिता उकलाना में हैफेड में फील्ड ऑफिसर के पद पर काम करते हैं। इस दर्दनाक वाकये पर बात करते हुए उन्होंने जो बताया, वह किसी को भी हैरान कर सकता है। उनके मुताबिक, रविवार की सुबह तक सब कुछ बिल्कुल आम दिनों की तरह ही सामान्य लग रहा था। उनकी बेटी पूरी रात बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसने घरवालों को बकायदा बताया भी था कि वह सुबह 11 बजे अपने परीक्षा केंद्र के लिए निकलेगी। पिता खुद भी सुबह अपने काम पर निकल गए थे। भारी मन से उन्होंने कहा, "उसने ऐसा कोई भी इशारा नहीं दिया था जिससे लगे कि वह ऐसा कोई कदम उठाने वाली है। वह पूरी तरह से नॉर्मल दिख रही थी।"
पुलिस और सरपंच का क्या कहना है?
इस पूरे मामले को लेकर हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने इस दुखद घटना की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, "हां, यह खबर सच है कि एक 19 साल की नीट एस्पिरेंट ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि उसकी मौत की वजह परीक्षा का तनाव ही था या कोई और बात।" उन्होंने आगे बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और पुलिस हर एंगल से मामले की बारीकी से तहकीकात कर रही है। वहीं, गांव के सरपंच विजय सिंह ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मौत का सीधा ताल्लुक परीक्षा के दबाव से है। मामले की असली वजह पुलिस की तफ्तीश के बाद ही सामने आ सकेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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