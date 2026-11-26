नीट यूजी 2027 में बड़े बदलाव की तैयारी! जानें CBT मोड और दो-चरणीय परीक्षा पर क्या हैं प्रस्ताव?
नीट-यूजी 2027 परीक्षा को पेपर लीक से बचाने के लिए बड़े सुधारों पर मंथन जारी है। नंदन नीलेकणी समिति को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT), डिजिटल क्वेश्चन वॉल्ट और दो-चरणीय परीक्षा जैसे प्रस्ताव मिले हैं।
देश भर के लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए नीट-यूजी (NEET-UG) सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि डॉक्टर बनने के उनके सालों पुराने सपने की पहली सीढ़ी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक और परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर उठे विवादों ने छात्रों के भरोसे को गहरी चोट पहुंचाई है।
नीट-2026 के संकट के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में बहुत सारे सुधारों की सिफारिश करने के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई-पावर्ड टास्क फोर्स (HPTF) का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ाया गया है और अब तक इसे 50,000 से अधिक सुझाव मिल चुके हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नीट-2027 में किन बड़े बदलावों पर विचार हो रहा है और इनका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा।
कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) और इन्फ्रास्ट्रक्चर की चुनौती
पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए नीट को पेन-एंड-पेपर (OMR) मोड से हटाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि, एक्सपर्ट का मानना है कि केवल परीक्षा का माध्यम बदलने से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती।
नीट में 20 से 22 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या ग्रामीण और छोटे शहरों से आती है। ऐसे में देश भर में पर्याप्त कंप्यूटर केंद्रों की उपलब्धता, बिजली व्यवस्था और छात्रों की कंप्यूटर के प्रति सहजता एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर पायलट टेस्ट और तकनीकी ऑडिट जरूरी होंगे।
'क्वेश्चन वॉल्ट' और अंतिम समय में डिजिटल डिलीवरी
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव एक सुरक्षित डिजिटल क्वेश्चन वॉल्ट (Question Vault) तैयार करने का है। इसके तहत साल भर एक्सपर्ट द्वारा प्रश्नों का एक विशाल बैंक तैयार किया जाएगा, जिनका वेरिफिकेशन और विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट करके उन्हें सुरक्षित डिजिटल तिजोरी में रखा जाएगा।
परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले प्रश्नपत्रों को डिजिटल माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक भेजा जाएगा, जिससे छपाई और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक होने का खतरा खत्म हो सके। हालांकि, प्रश्न बनाने वालों से लेकर परीक्षा सेंटर पर निगरानी बेहद जरूरी होगी।
मल्टी-शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन बनाम दो-चरणीय परीक्षा
अगर नीट को CBT मोड में कराया जाता है, तो बड़ी संख्या में छात्रों के कारण परीक्षा कई दिनों और कई शिफ्टों में आयोजित करनी होगी। अलग-अलग शिफ्टों में अलग प्रश्नपत्र होने पर कठिनाई के स्तर को बराबर रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें मामूली अंतर भी रैंक और दाखिले को प्रभावित कर सकता है।
इसी समस्या से बचने के लिए दो-चरणीय परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मेन्स जैसे मॉडल पर भी चर्चा हो रही है। इसमें पहले चरण में छंटनी के बाद दूसरे चरण में एक ही शिफ्ट में अंतिम परीक्षा कराई जा सकती है, जिससे नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा, प्रश्न तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद लेने की बात भी उठी है, लेकिन गलतियों से बचने के लिए एक्सपर्ट द्वारा जांच जरूरी मानी जा रही है।
छात्रों को अभी क्या करना चाहिए?
फिलहाल किसी भी बदलाव पर अंतिम आधिकारिक मुहर नहीं लगी है और टास्क फोर्स की रिपोर्ट जनवरी 2027 में आनी है। इसलिए नीट-2027 की तैयारी कर रहे छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे बिना किसी भ्रम के फिलहाल NCERT सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखें और साथ ही अभ्यास के लिए कुछ कंप्यूटर आधारित मॉक टेस्ट भी देते रहें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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